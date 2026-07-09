Cote d'Ivoire: UNESCO - Boundiali rejoint le Réseau des Villes apprenantes avec l'accompagnement de l'UVCI

L'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire (UVCI) a réaffirmé son engagement en faveur du développement territorial par l'éducation et l'innovation à l'occasion de sa participation, du 2 au 5 juillet 2026 à Boundiali, aux activités marquant la remise officielle du certificat d'adhésion de la commune au Réseau mondial des Villes apprenantes de l'UNESCO.

Cette distinction constitue une étape importante pour la commune de Boundiali, désormais appelée à promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie comme levier de développement durable, d'inclusion sociale et de renforcement du capital humain.

En s'associant à cet événement, l'UVCI entend accompagner cette dynamique en mettant son expertise en matière d'enseignement numérique au service des collectivités territoriales.

Au cours des travaux, l'université a présenté son modèle de collaboration avec les Villes apprenantes, reposant sur plusieurs piliers stratégiques.

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Il s'agit notamment du développement de formations ouvertes et à distance afin de favoriser un accès élargi au savoir, de la création de Points de Présence Numérique (PPN) pour rapprocher les populations des outils de formation, ainsi que du renforcement des compétences des acteurs locaux.

L'UVCI a également mis en avant son engagement en faveur de la promotion de la science ouverte et de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les politiques de développement territorial.

Une approche qui ambitionne d'offrir aux collectivités des solutions innovantes pour améliorer la gouvernance locale, stimuler l'employabilité des jeunes et répondre plus efficacement aux défis socio-économiques.

Les échanges avec les autorités municipales de Boundiali, la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO et les différents partenaires présents ont permis d'identifier plusieurs pistes de coopération.

Les discussions ont porté sur les mécanismes susceptibles d'accompagner la commune dans la mise en oeuvre de son plan d'action en tant que Ville apprenante.

Parmi les perspectives envisagées figurent la formalisation d'un partenariat entre la commune et l'UVCI, la conception d'offres de formation adaptées aux besoins spécifiques du territoire ainsi que le renforcement de l'accès des populations à l'éducation numérique.

À travers cette mission, l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire confirme sa volonté de jouer un rôle majeur dans la transformation numérique des territoires.

En accompagnant les collectivités dans le développement des compétences, l'innovation et la démocratisation de l'accès au savoir, l'UVCI contribue à faire des Villes apprenantes de véritables moteurs de développement inclusif et durable en Côte d'Ivoire.