Tunisie: La corniche du Lac libérée de l'occupation anarchique lors d'une vaste opération

La municipalité de Tunis a mené, mercredi soir 8 juillet 2026, une vaste opération de contrôle visant à lutter contre le commerce anarchique, l'occupation illégale de l'espace public et les infractions aux règles d'hygiène, en coordination avec les services de la Police municipale.

Selon un communiqué publié jeudi par la municipalité, cette campagne a notamment ciblé la corniche du Lac, où les équipes d'intervention ont procédé à la libération de l'espace public des différentes formes d'occupation anarchique.

Dans l'arrondissement d'El Omrane Supérieur, les agents municipaux ont saisi 212 chaises, 42 tables et 20 structures métalliques installées illégalement sur la voie publique. Les interventions ont également permis de mettre fin à l'installation anarchique de vendeurs de fruits au carrefour X3, dans le quartier Ibn Khaldoun.

La campagne s'est également soldée par le démantèlement de 10 points de vente illégaux, l'établissement de 21 procès-verbaux pour infractions aux règles d'hygiène ainsi que la délivrance de 17 convocations adressées au service des autorisations afin d'engager les procédures légales requises.

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Sur le volet sanitaire, les agents ont saisi et détruit plusieurs produits alimentaires impropres à la consommation, dont 22 pâtisseries, 122 confiseries, trois boîtes de poudre de chocolat, 37 unités de cacao en poudre et trois bouteilles de boissons gazeuses, tous périmés.

Les opérations ont, en outre, permis la saisie d'une charrette utilisée pour la vente ambulante de légumineuses ainsi que d'une bouteille de gaz de pétrole liquéfié (GPL).

La municipalité de Tunis a indiqué que ces opérations de contrôle s'inscrivent dans le cadre de ses efforts visant à préserver la salubrité publique, garantir le respect de la réglementation en vigueur et assurer une meilleure occupation de l'espace public.