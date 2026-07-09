Afrique du Nord: Tunis accueille la 25ème édition du Forum du Tourisme Arabe et de la Omra

9 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La capitale tunisienne accueillera, le 16 juillet 2026, les activités de la 25ème édition du Forum du Tourisme Arabe et de la Omra (IFT25).

Organisé en partenariat entre la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV) et l'Arab International Company for Exhibitions and Conferences, cet événement constitue une opportunité majeure de rencontre pour les différents acteurs des secteurs de la Omra, du tourisme et du voyage.

Une plateforme professionnelle et stratégique

Selon un communiqué de la FTAV, ce rendez-vous se veut une plateforme professionnelle réunissant les décideurs et l'ensemble des professionnels du secteur. Il s'agira également d'un espace d'échange privilégié pour découvrir les dernières nouveautés et mises à jour concernant les services liés à la Omra, le secteur aérien ainsi que l'hôtellerie.

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Transition numérique et nouveaux partenariats

Après s'être tenu en Jordanie, en Égypte et au Maroc, l'organisation de cette 25ème édition en Tunisie intervient dans un contexte de croissance continue du secteur touristique mondial. Cette dynamique est notamment marquée par l'adoption croissante des solutions numériques et des mécanismes de réservation anticipée.

L'importance de cet événement sera renforcée par la signature de plusieurs accords de partenariat, qui devraient contribuer à élever la qualité des services de transport et d'hébergement proposés aux pèlerins.

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