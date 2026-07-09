Afrique: La vice-présidente espagnole prône une diplomatie économique au service d'une prospérité partagée avec le continent

Dakar — La coopération entre l'Espagne et les pays africains repose sur la diplomatie économique, a souligné, mercredi à Dakar, la vice-présidente et ministre espagnole du Travail et de l'Économie sociale, Yolanda Díaz, plaidant pour une stratégie de prospérité partagée.

"L'Espagne a une stratégie pour l'Afrique fondée sur la diplomatie économique, et je crois que nous devons avancer ensemble vers un modèle de prospérité partagée", a-t-elle déclaré.

En visite au Conseil national du patronat du Sénégal (CNP), Mme Díaz a salué la qualité des relations entre Dakar et Madrid, affirmant que le modèle démocratique et économique à promouvoir repose sur une prospérité partagée.

"Le modèle démocratique et économique qui doit aujourd'hui régir nos pays est un modèle fondé sur la prospérité partagée", a-t-elle notamment déclaré, notant que les défis économiques et sociaux actuels ne peuvent être relevés que par un dialogue permanent entre les gouvernements, les employeurs et les travailleurs.

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"C'est seulement à travers ce modèle économique de prospérité partagée, une vision qui part de points de vue différents mais qui parvient à faire une synthèse, que nous pourrons être capables d'avoir un avenir prospère", a souligné la vice-présidente espagnole.

Le dialogue permet de concilier les intérêts des différentes parties et de préserver la paix sociale, a-t-elle soutenu, saluant dans le même temps la qualité des relations entre Dakar et Madrid.

Exprimant ses remerciements aux entrepreneurs pour leur contribution à la création d'emplois, à la protection sociale et au développement de l'économie circulaire, elle a appelé à une implication accrue des employeurs dans le processus de régularisation des travailleurs migrants accueillis en Espagne.

"Nous devons contribuer à améliorer les relations entre l'Espagne et le Sénégal (...), un pays frère", a-t-elle affirmé, appelant à un renforcement du dialogue social entre État, employeurs et travailleurs, qu'elle considère comme un levier essentiel de prospérité partagée.

Plaidoyer pour un dialogue social renforcé

"Le dialogue social repose sur un principe simple : aucune partie ne gagne seule. Travailleurs, employeurs et gouvernement sont liés par un destin commun, où la perte de l'un entraîne celle de tous", a notamment souligné Yolanda Díaz.

Elle a également insisté sur la nécessité de promouvoir des entreprises plus durables, d'améliorer la productivité et de consolider des relations économiques fondées sur une concurrence loyale.

Le président du CNP, Baïdy Agne, a pour sa part salué le leadership de Mme Díaz dans la promotion du dialogue social tripartite, relevant que son action depuis son entrée au gouvernement espagnol en 2020 fait référence.

"Pour nous, employeurs, je retiendrai surtout votre volonté affichée de trouver des consensus et de faire avancer le dialogue social tripartite", a-t-il déclaré.

Le CNP demeure attaché au respect de la liberté syndicale et au dialogue entre partenaires sociaux, a-t-il assuré, soulignant que les employeurs "prennent chaque jour les risques d'investir, de créer des emplois, de garantir le système de protection sociale", et contribuent donc "substantiellement à la solidarité nationale".

Le président du CNP a notamment mis en exergue le partenariat noué entre l'organisation qu'il dirige et la Confédération des petites et moyennes entreprises de Catalogne (PIMEC), destiné à renforcer les relations économiques entre le Sénégal et l'Espagne.

Evoquant la question de la migration circulaire, Baïdy Agne a remercié le gouvernement espagnol pour les initiatives engagées, tout en plaidant pour une meilleure préparation de la réinsertion des travailleurs sénégalais à leur retour d'Espagne.

"Nous pensons qu'il est aujourd'hui important d'avoir une vision prospective pour la réinsertion des Sénégalais à leur retour d'Espagne, au regard des expériences cumulées, des nouveaux enjeux et défis auxquels votre pays est confronté", a-t-il dit en direction de son hôte.

Cette rencontre entre le CNP et la ministre espagnole en charge du Travail s'inscrit dans le cadre d'une visite de travail que cette dernière effectue au Sénégal, en vue du renforcement de la coopération entre Dakar et Madrid dans les domaines du dialogue social, de l'emploi et du partenariat économique.