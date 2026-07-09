Sénégal: Le droit international pénal souffre surtout d'un déficit d'application effective, selon une universitaire

Dakar — Le droit international pénal souffre davantage d'un déficit d'application effective que d'un manque de normes juridiques, a soutenu, mercredi à Dakar, l'enseignante-chercheure à la Faculté des sciences juridiques et politiques (FSJP) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Ami Collé Seck, estimant que le principal défi réside dans l'application impartiale des règles existantes.

"Le droit international pénal souffre moins d'un déficit de normes que d'un déficit d'effectivité. Les normes et les principes existent, les institutions sont en place et la jurisprudence est abondante ", a-t-elle déclaré lors d'un panel consacré à l'impunité en droit international.

Selon elle, le principal défi reste l'absence d'une "volonté politique constante", indispensable pour faire appliquer les règles de droit 'sans exception ni distinction de puissance, de région ou de statut".

L'universitaire a souligné que les instruments juridiques destinés à lutter contre les crimes les plus graves sont aujourd'hui largement établis, mais que leur mise en oeuvre demeure confrontée à des considérations politiques qui limitent leur portée.

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"L'avenir du droit international pénal ne se jouera pas dans l'adoption de nouveaux textes, mais dans la capacité de la communauté internationale à faire de la lutte contre l'impunité une exigence véritablement universelle", a-t-elle affirmé.

Pour Mme Seck, cette exigence suppose une application des principes de justice internationale "sans exception, sans privilège et sans considération de puissance".

Elle intervenait dans le cadre d'une rencontre organisée par l'Institut des droits de l'homme et de la paix (IDHP), en partenariat avec Amnesty International Sénégal, sur le thème : "Impunité en droit international : enjeux, défis et perspectives".

Les participants ont notamment planché sur les obstacles à la poursuite des auteurs de violations graves du droit international ainsi que sur les moyens de renforcer l'efficacité des mécanismes internationaux de justice.