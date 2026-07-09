Sénégal: Cheikh Niang à l'ambassade du Venezuela pour présenter les condoléances du pays suite aux séismes du 24 juin

Dakar — Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, a signé, mercredi, le registre de condoléances ouvert à l'ambassade du Venezuela à la suite des séismes meurtriers survenus le 24 juin dans ce pays d'Amérique latine, a-t-on appris de source officielle.

"Cheikh Niang, ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, s'est rendu, ce mercredi 08 juillet 2026, à l'Ambassade de la République bolivarienne du Venezuela au Sénégal afin de signer le registre de condoléances ouvert à la suite des séismes survenus au Venezuela le 24 juin 2026", a indiqué la diplomatie sénégalaise dans un communiqué.

M. Niang a ainsi présenté ses condoléances émues aux familles des victimes ainsi qu'aux autorités vénézuéliennes, et a formulé des voeux de prompt rétablissement aux personnes blessées, rapporte le texte.

Au moins, 3 535 personnes ont péri et 16 740 blessés ont été dénombrés à la suite de ce tremblement de terre, d'après les chiffres officiels qui évoquent quelque 50 000 personnes disparues.