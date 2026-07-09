Afrique: CAN féminine - Le Sénégal bat l'Égypte en match de préparation

Dakar — L'équipe nationale féminine senior de football du Sénégal s'est imposée sur le score de 1 but à 0 face à son homologue de l'Égypte lors d'un match amical disputé, mercredi, au Caire.

Le but sénégalais a été inscrit par Nguenar Ndiaye, sur penalty, à la 48e minute.

Les deux équipes se retrouveront samedi à 17h GMT, toujours au Caire, pour un second match amical.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces rencontres entrent dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2026, prévue du 25 juillet au 16 août au Maroc.

L'édition 2026 de la CAN féminine, initialement programmée du 17 mars au 3 avril, a été reportée du 25 juillet au 16 août afin de permettre une augmentation substantielle de la prime destinée à l'équipe vainqueure. C'est ce qu'avait déclaré le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, lors d'une visite à Dakar au mois d'avril.

Les Lionnes du Sénégal participeront, au royaume chérifien, à leur cinquième CAN, dont la troisième consécutive.

Quarts de finalistes de la dernière édition, elles évolueront dans le groupe A, aux côtés du Maroc, de l'Algérie et du Kenya.

Voici la liste des joueuses sélectionnées :

Gardiennes

Khady Faye (Aigles de la Médina)

Mikaela Bottega (Servette Chênois Féminin)

Défenseures

Mariama Deen Toure (Oral Roberts University)

Marème Babou (RC Lens)

Wolimata Ndiaye (Wydad de Casablanca)

Adama Sane (Wydad de Casablanca)

Meta Kande (Al Hmmah)

Aminata Keita (ESOF La Roche)

Aissatou Fall (Aigles de la Médina)

Anta Dembele (Aigles de la Médina)

Mbayang Sow (Aigles de la Médina)

Milieux

Safietou Sagna (RC Saint-Denis)

Ndeye Awa Diakhate (Al-Yarmouk)

Fatoumata Drame (Aigles de la Médina)

Korka Fall (SM Caen)

Bineta Korkel Seck (SM Caen)

Sadigatou Diallo (Aigles de la Médina)

Sokhna Nogaye Pene (AS Bambey)

Attaquantes

Mady Soumare (Porto FC)

Nguenar Ndiaye (Bourges 18)

Seynabou Mbengue (FC Metz)

Mama Diop (RC Strasbourg)

Khadija Badio (ZKN Radomlje)

Ndeye Awa Casset (Aigles de la Médina)