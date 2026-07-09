Sénégal: Foundiougne - Des femmes se lancent dans le micro jardinage, le compostage et la transformation pour renforcer leur autonomisation

Des femmes entrepreneures du département de Foundiougne (centre) ont proposé mercredi de nouvelles opportunités de résilience axées sur le micro jardinage, le compostage et la transformation des produits et fruits locaux pour renforcer leur autonomisation économique, contribuer à la transition écologique et lutter contre le changement climatique dans le delta du Saloum.

"Nous faisons face à l'avancée de la mer, et la mangrove notre principale source de revenus est menacée par l'érosion côtière. C'est pour cela que nous nous sommes regroupées pour mettre ensemble des solutions alternatives visant à préserver nos économies", a expliqué Oulèye Sy, membre du Cadre de concertation pour le développement de Foundiougne.

Elle intervenait lors d'un Forum sur l'entreprenariat des femmes dans un contexte de crise climatique organisée par le Centre de recherche et d'actions sur les droits économiques sociaux et culturels (CRADESC) à l'intention d'une cinquantaine de femmes.

L'objectif du forum est de contribuer au renforcement de la résilience économique des femmes entrepreneures face aux crises climatiques à travers le dialogue multi-acteurs, la promotion de solutions innovantes et le plaidoyer en faveur d'un environnement favorable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Grâce aux formations reçues sur la résilience face au changement climatique, nous parvenons à transformer des fruits en fonction de la saison, cultiver et vendre la laitue et des légumes en cette période où les ressources en mer se font rares", a souligné Oulèye Sy.

Elle a en outre plaidé pour la consolidation des politiques économiques et le renforcement du réseautage entres femmes entrepreneures pour essayer de trouver d'autres solutions face au changement climatique.

"Nous allons travailler avec les femmes du delta du Saloum, des Niayes, de Joal pour voir quelles sont les possibilités sur l'économie verte ou bien les technologies vertes qui s'offrent à elles pour être résilientes ou bien atténuer les impacts du changement climatique sur leurs activités", a fait savoir le chargé de projet changement climatique et tension énergétique du CRADESC, Tamba Athie.

Il a ainsi indiqué que des actions sont mises oeuvre pour renforcer les mécanismes innovants de lutte contre ce fléau à travers des coopératives et des fonds rotatifs qui permettent au femmes d'être résilientes et de s'adapter.

"On a essayé d'accompagner les femmes et les hommes dans la mise en place ou bien l'exécution des micro-projets tels que le financement de l'élevage avec l'achat de moutons pour mener des activités convenablement", a notamment dit M. Athie, soulignant que de pareilles actions sont aussi initiées dans l'agriculture.