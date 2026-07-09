Sénégal: L'ANSD appelle une 'mobilisation nationale' pour le deuxième Recensement général des entreprises

Le deuxième Recensement général des entreprises (RGE2) que Sénégal compte conduire à partir de cette année devrait aider à actualiser la base de données économiques du Sénégal, a indiqué, mercredi, à Dakar, le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), Abdou Diouf, appelant à une mobilisation nationale pour le bon déroulement de cette opération, dix ans après la première édition.

L'ANSD va débourser plus de 5 milliards de francs CFA et déployer 1 700 agents sur le terrain pour la conduite de ce recensement dont le rapport final est attendu en avril 2028.

"Cette opération stratégique, qui débutera par une cartographie en 2026, est cruciale pour guider les politiques publiques et renforcer le tissu économique national", a expliqué M. Diouf, lors d'un comité régional de développement consacré à la sensibilisation et au partage d'informations sur ce projet.

Selon le directeur général de l'ANSD, cette opération va se dérouler dans un premier temps par une cartographie consistant à identifier l'ensemble des unités économiques du pays.

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Abdou Diouf, directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD)"Au premier semestre de l'année 2027, une seconde étape portera sur le dénombrement permettant de récupérer des informations plus détaillées sur les entreprises et sur les entrepreneurs", a-t-il ajouté.

Les données produites à l'issue de ce recensement général serviront notamment "à améliorer la qualité des enquêtes économiques, à renforcer la robustesse des comptes de la nation et à mieux orienter les politiques publiques", a indiqué M. Diouf.

L'adjointe au gouverneur de la région de Dakar, Digou Yala Mathilde Sadio, a présenté cette opération comme "une étape primordiale" dans la collecte de données destinées devant offrir une meilleure connaissance des caractéristiques générales des entreprises au Sénégal.

Elle a insisté sur la nécessité d'impliquer davantage à cette opération les autorités administratives, les élus locaux et les organisations professionnelles dont l'engagement devrait aider à "garantir le succès de ce deuxième Recensement général des entreprises".

Il s'agira, selon Mme Sadio, de faire en sorte que les résultats qui en découlent contribuent à l'atteinte d'une "réelle territorialisation de l'activité économique".