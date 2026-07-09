Angola: L'UNESCO salue les efforts du pays en matière de conservation des espaces naturels

Luanda — L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a salué, ce mercredi, l'engagement des autorités angolaises en faveur de la conservation des espaces naturels.

Cette reconnaissance a été exprimée à la presse à Luanda par la Sous-directrice générale de l'organisation pour les sciences exactes et naturelles, Lídia Brito, à l'issue d'une rencontre avec la vice-présidente de la République, Esperança da Costa.

À cette occasion, Lídia Brito a également félicité le gouvernement angolais pour la désignation de la première réserve de biosphère par l'UNESCO en 2025, soulignant que cette initiative intègre le pays au Réseau mondial des réserves de biosphère.

La responsable a souligné que cette étape importante ouvre de nouvelles perspectives et opportunités pour d'autres réserves de biosphère, permettant aux communautés locales de tirer parti des efforts de conservation pour améliorer leurs conditions de vie et favoriser le développement socio-économique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lídia Brito a également affirmé que l'organisation continuerait à soutenir l'Angola dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la science, de la technologie et de l'enseignement supérieur.

Elle a indiqué qu'au cours de la réunion, la vice-présidente avait évoqué d'autres sites que l'Angola envisage de proposer à l'UNESCO pour une désignation en tant que réserve de biosphère, considérant cette démarche comme une étape significative vers un tourisme durable.

« Les touristes apprécient de visiter des lieux réputés pour leur bonne gestion, des endroits qui favorisent la culture et le développement local tout en préservant l'environnement », a-t-elle ajouté.

Selon la responsable, cette occasion a également permis d'examiner d'autres perspectives liées à la biodiversité, aux océans et à l'eau, dans le but de renforcer la coopération pour garantir l'engagement des jeunes.

La source a indiqué qu'Esperança da Costa avait attiré l'attention de l'organisation sur l'importance de l'implication des jeunes, en veillant à ce qu'ils disposent des compétences, des connaissances et de l'engagement nécessaires pour contribuer au développement du pays.

Cet engagement, a-t-elle précisé, vise aussi à favoriser leur contribution au marché du travail, leur permettant de se considérer comme des créateurs de savoir et des acteurs de la transformation sociétale.

Lídia Brito a également souligné que l'Angola est un État membre de l'UNESCO ayant soutenu l'organisation dans ses programmes relatifs à l'éducation, à la science et à la culture.

Par ailleurs, Lídia Brito a insisté sur l'importance du 2e Forum international des femmes pour la paix et la démocratie, que la capitale angolaise accueillera les 9 et 10 juillet , le qualifiant d'élément fondamental pour promouvoir et garantir la paix.

La Sous-directrice générale de l'UNESCO a souligné l'importance d'un partage accru des expériences et d'une réflexion commune sur les moyens de faire en sorte que l'autonomisation des femmes et des jeunes contribue à l'avènement d'une coexistence pacifique au sein des sociétés.

Elle a également annoncé que la Biennale de Luanda, forum majeur pour la promotion d'une culture de la paix , se tiendra en octobre prochain et sera consacrée à l'eau et à l'assainissement, thème central de l'Union africaine (UA).