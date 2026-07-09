Angola: Le ministre du Sport réaffirme son soutien à l'équipe nationale pour les World Skate Games

8 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJUD) s'est engagé mercredi à Luanda à apporter le soutien nécessaire à l'équipe nationale de rink-hockey pour sa participation aux World Skate Games, qui se dérouleront du 2 au 18 octobre au Paraguay.

Selon un communiqué transmis à l'ANGOP, cet engagement a été annoncé par le ministre Rui Falcão à l'issue d'une réunion avec la direction de la Fédération angolaise de patinage (FAP).

Lors de cette rencontre, le ministre a assuré que le gouvernement réunirait les conditions nécessaires pour que l'équipe angolaise puisse briller lors de cette compétition mondiale.

De son côté, le président de la Fédération angolaise de patinage (FAP), Dionísio Viegas, a exprimé sa confiance quant aux performances de l'équipe, affirmant que les joueurs feraient tout leur possible pour faire honneur à l'Angola et au continent africain durant la compétition.

L'Angola a fait partie du groupe B du tournoi, aux côtés des équipes nationales d'Argentine, de France et du Chili. AKA/WR /LUZ

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