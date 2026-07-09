Angola: Les entreprises angolaises représentent 90 % des exposants à la FILDA 2026

Luanda — Les entreprises angolaises constituent environ 90 % des exposants de la 41e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA), un indicateur qui reflète le renforcement de la production nationale et la substitution croissante des produits importés par des biens fabriqués dans le pays.

Cette annonce a été faite mardi à Luanda par Bruno Albernaz, président du conseil d'administration du groupe Arena, lors d'un entretien avec la Televisão Pública de Angola (TPA) consacré aux préparatifs de la FILDA.

Il a indiqué que l'édition de cette année, qui se tiendra du 21 au 26 juillet, enregistrera une croissance de plus de 10 % par rapport à l'édition précédente, dépassant les 2 300 participants, contre 2 190 en 2025.

Selon Bruno Albernaz, la foire accueillera des participants venus de 21 pays, soit deux de plus que l'année dernière, confirmant ainsi son statut de vitrine majeure de l'économie nationale et d'événement clé pour la promotion des affaires en Angola.

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Le dirigeant a souligné que le changement majeur de la FILDA réside dans la prédominance des entreprises nationales, dont beaucoup sont issues d'investissements privés angolais ou d'investisseurs étrangers ayant choisi d'implanter des unités de production dans le pays.

Il a expliqué que, alors que les éditions précédentes étaient dominées par des entreprises étrangères axées sur la vente de produits importés, l'espace est désormais occupé principalement par des entreprises fabriquant des biens en Angola.

Dans le secteur industriel, a-t-il noté, environ 30 % des exposants opèrent dans des domaines tels que l'agroalimentaire, les boissons, la transformation des matières premières, le bois et d'autres activités industrielles, témoignant ainsi de l'essor de la capacité de production nationale.

Il a ajouté que les secteurs des services et de la logistique, qui dominaient auparavant le salon, représentent désormais environ 11 % et 12 % des participants, respectivement.

Selon lui, cette évolution démontre que de nombreux produits autrefois importés sont désormais fabriqués en Angola, affichant des normes de qualité et de présentation capables de rivaliser avec les produits internationaux.

Bruno Albernaz a souligné que la FILDA continue de s'imposer comme une plateforme stratégique pour attirer les investissements, promouvoir la production nationale et renforcer les relations commerciales entre les entreprises angolaises et étrangères. CS/LUZ