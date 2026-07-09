Angola: Le pays enregistre une baisse de son taux de fécondité

Luanda — L'Angola a vu son taux de fécondité passer de 6,2 enfants par femme en 2016 à 4,8 en 2024, a annoncé mercredi à Luanda le secrétaire d'État à la Planification, Luís Epalanga.

Ces propos ont été tenus lors du lancement des activités marquant la Journée mondiale de la population, célébrée le 11 juillet, une initiative portée par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), le ministère de la Planification et l'Institut national de la statistique.

Le secrétaire d'État attribue ce résultat à l'essor de l'éducation des femmes, à l'urbanisation, à l'amélioration des services de santé et à un meilleur accès à la planification familiale volontaire.

Il a ajouté que cette baisse de la fécondité constitue une étape naturelle de la transition démographique et crée les conditions propices au renforcement des investissements dans l'éducation, la santé et le bien-être des enfants, tout en réduisant le taux de dépendance et en stimulant le potentiel de la population active pour favoriser une croissance économique durable.

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Selon Luís Epalanga, l'investissement dans la santé sexuelle et reproductive, la lutte contre les grossesses précoces, la réduction de la mortalité maternelle et infantile ainsi que l'accès universel aux services de santé constituent des politiques de développement stratégiques, notamment pour les jeunes et les filles.

Il a souligné que l'Exécutif consolide actuellement divers instruments de planification, tels que la stratégie à long terme « Angola 2050 », le Plan national de développement 2023-2027, l'Agenda 2030 des Nations Unies, l'Agenda 2063 de l'Union africaine et les engagements issus de la Conférence internationale sur la population et le développement, dans le but de renforcer le capital humain.

Il a ajouté que des programmes tels que le Plan national pour la jeunesse, le Programme national pour l'emploi, le Fonds national pour l'emploi, le Programme JOB, le projet "Jovem Mais"et le projet "Crescer" visent à améliorer l'employabilité, à encourager l'entrepreneuriat et à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes.

Le secrétaire d'État a également souligné que la stabilité macroéconomique est une condition essentielle pour tirer pleinement parti du dividende démographique, notant que l'Angola connaît une reprise de la croissance économique - avec une croissance moyenne du produit intérieur brut (PIB) d'environ 4 % ces dernières années - accompagnée d'un ralentissement de l'inflation et de la dette publique.

Malgré ces progrès, il a reconnu que le pays continue de faire face à des défis pour transformer le potentiel humain en capital productif, et a plaidé pour un investissement accru dans l'éducation, la santé, la formation professionnelle, l'égalité des sexes et la création d'emplois.

La Journée mondiale de la population vise à sensibiliser l'opinion publique et à encourager une réflexion mondiale sur les questions liées à la croissance démographique et au développement humain.

Cette date commémore symboliquement le cap des cinq milliards d'habitants, franchi le 11 juillet 1987.