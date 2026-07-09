Sénégal: La SAED table sur des records de production dans les périmètres de Podor

Podor — La SAED, société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), table sur des rendements records dans les périmètres agricoles du département de Podor à l'issue de la campagne agricole, compte tenu de l'importance des superficies emblavées cette année.

"A Podor, près de 8 500 hectares ont déjà été mis en valeur grâce aux efforts conjugués de la SAED, de ses partenaires et des producteurs. Une situation qui devrait permettre aux producteurs d'atteindre des rendements records au terme de la campagne agricole", a déclaré le directeur général de la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé.

Il s'exprimait mercredi à l'issue d'une tournée dans plusieurs périmètres agricoles de la zone, notamment à Pété, Cas-Cas, Siwré Thiambé, Bokisarankobé, Dara Halaybé, Pathé Galo et Coppe Mangaye.

Selon le directeur général de la SAED, cette visite avait pour objectif de constater les résultats des efforts engagés par la société qu'il dirige, en relation avec ses partenaires, mais également de préparer la campagne d'hivernage.

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"Partout dans la vallée du fleuve, nous avons constaté une forte progression de la mise en valeur des terres ainsi qu'une amélioration des rendements", a-t-il souligné, ajoutant que la même tendance est observée à Bakel, Matam et Podor.

Alassane Ba a par ailleurs salué la mobilisation des producteurs, tout en relevant certaines contraintes, notamment les risques d'inondation, le coût élevé de l'électricité et le besoin de renforcer la mécanisation agricole.

Il a assuré que la SAED poursuivra ses efforts pour améliorer l'accès aux équipements agricoles et accompagner les producteurs dans cette dynamique visant à renforcer la souveraineté alimentaire.