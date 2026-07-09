Afrique: JOJ Dakar 2026 - 'Le Sénégal prêt', assure Ibrahima Wade

Thiès — Le Sénégal est fin prêt pour accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, lors desquels 2.700 athlètes sont attendus dans le pays du 31 octobre au 13 novembre, pour un million de spectateurs, a assuré le coordonnateur du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ).

"Le pays, notre administration, l'État du Sénégal est prêt", a déclaré Ibrahima Wade, lors d'une réunion préparatoire du comité régional de développement (CRD), tenue mercredi dans les locaux de la gouvernance de Thiès.

Cette rencontre a permis de dresser l'état d'avancement des préparatifs des JOJ Dakar 2026.

Selon M. Wade, les forces de défense et de sécurité, à travers le Conseil national de coordination de la sécurité des JOJ, travaillent chaque jour pour une parfaite organisation sécuritaire de l'événement.

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Selon le coordonnateur du COJOJ, il est attendu, lors de cet événement d'envergure internationale, "2.700 athlètes, 35 sports, un million de spectateurs, 6.000 volontaires, 25.000 accréditations".

"Le pays est prêt", a insisté le responsable du COJOJ, précisant que trois villes sont retenus pour héberger les participants et abriter les épreuves, à savoir Dakar, Diamnadio et Saly.

Il est prévu, dans ces villes, "151 cérémonies [de remise] de médailles", à travers "8 sites de compétitions".

Concernant l'hébergement, il a signalé que "5.000 chambres et 74 hôtels ont été sécurisés".

"Aujourd'hui, nous sommes en train de relâcher certains hôtels qui n'ont ou pas eu de réservation ou qui ne remplissent pas les conditions", a-t-il renseigné.

Au sujet de l'arrivée de la flamme olympique au Sénégal, il évoque "trois temps majeurs à retenir". "Le 10 septembre, une équipe se rendra à Athènes pour la récupérer, ensuite la cérémonie d'accueil se tiendra le 12 septembre, et enfin la tournée nationale sera lancée à partir du 14 septembre", a-t-il détaillé.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan des JOJ 2026, les premiers à se tenir sur le continent africain.