Sénégal: Exécution des projets au niveau local - L'ADM veut harmoniser les mécanismes de gestion des plaintes des populations

Somone (Mbour) — L'Agence de développement municipal (ADM) travaille à la consolidation et à l'harmonisation du mécanisme de gestion des plaintes qu'elle a mis en place dans les 124 collectivités territoriales pilotes du Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN), afin de renforcer la transparence et l'efficacité de l'action publique locale, a indiqué son secrétaire général, Papa Sambaré Ndiaye.

"Dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance des collectivités territoriales, l'ADM a mis en place, à travers le Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN), un important dispositif de mécanismes de gestion des plaintes au niveau des communes et des départements", a déclaré Papa Sambaré Ndiaye.

Le secrétaire général de l'ADM Ndiaye participait à un atelier réunissant à Somone des préfets, des représentants des agences régionales de développement (ARD) et d'autres parties prenantes du PACASEN.

Selon lui, cette rencontre vise à permettre à ces différents acteurs d'échanger sur leurs expériences respectives et de réfléchir aux moyens d'assurer la pérennité de ce dispositif ainsi que l'harmonisation de sa mise en œuvre sur l'ensemble du territoire national.

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M. Ndiaye a précisé que les 124 communes pilotes du PACASEN ainsi que tous les départements du Sénégal disposent désormais de mécanismes de gestion des plaintes, destinés à faciliter le règlement des réclamations formulées par les populations, dans le cadre de l'exécution des projets de développement.

"C'est un dispositif de transparence qui permet aux citoyens de disposer d'un interlocuteur, lorsqu'ils rencontrent des difficultés liées à la mise en œuvre des projets, avant d'envisager un recours devant les juridictions compétentes", a-t-il expliqué.

Le directeur de l'Action territoriale au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mamadou Diokhané, a pour sa part souligné l'importance de ce mécanisme dans le contexte de la territorialisation des politiques publiques.

"L'article 102 de la Constitution consacre la territorialisation de l'action publique [qui] implique l'ensemble des acteurs territoriaux, notamment les services déconcentrés de l'État, les collectivités territoriales, les organisations concernées, ainsi que les bénéficiaires des politiques publiques", a-t-il rappelé.

Pour l'officiel, la prise en compte des préoccupations des populations constitue "un facteur déterminant" pour la réussite des investissements publics au niveau local.

"Pour éviter que certaines situations ne retardent l'exécution des projets, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de conciliation et de médiation capables d'apporter des réponses rapides aux préoccupations des citoyens", a-t-il soutenu.