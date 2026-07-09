Sénégal: 'L'argent caché' du réalisateur Sidy Diouf, un plaidoyer pour des relations désintéressées

Dakar — Le film intitulé "L'argent caché", projeté en avant-première à la Maison de la culture Douta Seck, mercredi soir, est une réflexion sur la nature de certaines relations mues par l'argent et structurées autour de l'intérêt et du calcul

Ce film relate l'histoire de Rougui, une jeune demoiselle confrontée à la volonté de ses parents de la voir se marier avec Papi, un homme riche et arrogant.

N'étant pas disposée à s'engager dans une relation intéressée, Rougui, dans sa quête du vrai amour, décide de payer un certain Boubacar, en le faisant passer pour son prétendant devant ses parents.

Ignorant tout de ce jeune homme qui se fait passer pour un ramasseur de bouteilles en plastique et de canettes, elle décide de le relooker en vue de le rendre présentable aux yeux de ses parents.

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À son grand étonnement, Boubacar qu'elle a voulu payer pour ses services, se trouve être le patron de Papi, cet homme arrogant qu'elle méprise et refuse d'épouser.

"Tombée amoureuse de Boubacar, je comprends à la fin que seul l'amour pouvait rendre heureux et nom l'argent", lance Rougui, à la fin du film de 40 minutes.

Pour le réalisateur, il s'agissait de mettre en lumière la vie de ces hommes riches qui vivent parfois cachés, en dénonçant tous ceux qui utilisent leur position pour faire du mal aux autres.

"Beaucoup de gens font du mal juste parce qu'ils ont de l'argent, et d'autres ne sont intéressés que par cela. Il s'agit ici de parler de tout ce monde-là, et de mettre aussi en lumière ceux qui sont riches, mais qui décident de vivre cachés et qui se déguisent parfois en fou, pour savoir s'ils sont réellement aimés ou pas", a-t-il ajouté.

Selon le réalisateur, également comédien, ce film est une invite à construire des relations désintéressées.

Sidy Diouf est un comédien, réalisateur et scénariste sénégalais. Il dirige également la maison de production "Teranga" qu'il a lancée depuis 2017.