Angola: Roller Hockey - La FAP révèle les noms des joueurs pour le tournoi de Catalogne

8 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'équipe nationale senior masculine de roller hockey a été désignée mercredi pour le Tournoi international de Catalogne (Espagne), prévu du 16 au 20 septembre.

Selon le site Internet de la Fédération Angolaise de Patinage (FAP), la compétition fait partie de la préparation de l'équipe angolaise pour le Championnat du Monde à Asunción, en Uruguay, qui aura lieu en octobre. Dix joueurs ont été convoqués : neuf évoluent en Europe et un seul en Angola.

Pour le Championnat du Monde, l'équipe angolaise a été placée dans le groupe B, aux côtés de l'Argentine, du Chili et de la France.

Voici la liste des joueurs sélectionnés :

Gardiens : Francisco Veludo (Sporting de Tomar), Wilson de Castro (RCH Lyon)

Défenseurs/Milieu de terrain : Afonso Sousa (anciennement de Juventude de Viana), Rafael Lourenço (HC Quevert), Anderson Silva (La Vendéenne), Humberto Mendes "Big" (CE Noia), Tomás Cardoso (HC Quevert), Miguel Sardinha (Associação Desportiva de Oeiras)

Attaquants : Francisco Eduardo "Chiquinho" (DV Sport) et Adilson Diogo "Pi" (Oliveira do Hospital).

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.