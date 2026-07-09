Angola: Roller Hockey - La FAP révèle les noms des joueurs pour le tournoi de Catalogne

Luanda — L'équipe nationale senior masculine de roller hockey a été désignée mercredi pour le Tournoi international de Catalogne (Espagne), prévu du 16 au 20 septembre.

Selon le site Internet de la Fédération Angolaise de Patinage (FAP), la compétition fait partie de la préparation de l'équipe angolaise pour le Championnat du Monde à Asunción, en Uruguay, qui aura lieu en octobre. Dix joueurs ont été convoqués : neuf évoluent en Europe et un seul en Angola.

Pour le Championnat du Monde, l'équipe angolaise a été placée dans le groupe B, aux côtés de l'Argentine, du Chili et de la France.

Voici la liste des joueurs sélectionnés :

Gardiens : Francisco Veludo (Sporting de Tomar), Wilson de Castro (RCH Lyon)

Défenseurs/Milieu de terrain : Afonso Sousa (anciennement de Juventude de Viana), Rafael Lourenço (HC Quevert), Anderson Silva (La Vendéenne), Humberto Mendes "Big" (CE Noia), Tomás Cardoso (HC Quevert), Miguel Sardinha (Associação Desportiva de Oeiras)

Attaquants : Francisco Eduardo "Chiquinho" (DV Sport) et Adilson Diogo "Pi" (Oliveira do Hospital).