Angola: La police met fin à l'exploitation aurifère illégale à Cuima

Huambo — La police nationale a récemment mis un terme à plusieurs activités d'extraction aurifère illégale dans la municipalité de Cuima, dans la province de Huambo.

Cette annonce a été faite mercredi par le commandant local de la police, le commissaire en chef Eduardo Daniel, précisant que l'intervention s'inscrivait dans le cadre de l'opération « Garimpo Zero » (Zéro exploitation illégale), menée le long des rives du fleuve Cunene, une zone limitrophe de la province de Huila.

Il a expliqué que l'opération a conduit à l'arrestation de cinq ressortissants, et à la saisie de divers outils utilisés pour l'extraction illégale du minerai.

Parmi les objets confisqués figuraient 116 tapis de récupération d'or, 158 pelles, 48 motopompes, 46 pioches, 35 tuyaux à oxygène et trois pompes à air, ainsi que d'autres équipements liés à cette activité minière.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon la source, les services de défense, de sécurité et de maintien de l'ordre restent déterminés à combattre cette pratique illégale, qui menace l'économie nationale et l'équilibre environnemental.

Il a exhorté la population à constituer des coopératives dotées d'outils appropriés afin d'éviter les conflits avec la loi et de réduire les risques d'accidents et de pertes en vies humaines.

Il s'agit de la deuxième opération de ce type menée cette année dans la municipalité de Cuima ; la première, qui a eu lieu en février dernier, avait abouti à l'arrestation de 11 individus et à la saisie de divers équipements.

Située à 72 kilomètres de la ville de Huambo, la municipalité de Cuima dispose d'un potentiel agricole, hydrique et minier -- des secteurs cherchant à attirer des investissements pour stimuler le développement socio-économique. MLV/ALH/LUZ