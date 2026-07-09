Congo-Kinshasa: Ebuteli lance Landila pour suivre l'action publique

Landila est le premier baromètre citoyen de suivi de l'action gouvernementale. Un outil innovant pour suivre les engagements de l'exécutif, évaluer leur mise en oeuvre et renforcer la redevabilité publique.

En République démocratique du Congo, l'institut de recherche Ebuteli procède ce 9 juillet au lancement de Landila, le premier baromètre congolais dédié au suivi de l'action gouvernementale. Cet outil citoyen a été conçu pour permettre au public de suivre les engagements pris par l'exécutif, d'en mesurer le niveau de réalisation et d'apprécier les résultats des politiques publiques.

Accessible et interactif, Landila entend faciliter l'accès des citoyens à l'information publique, tout en favorisant davantage de transparence et de redevabilité dans la gestion des affaires de l'État.

À travers cette plateforme, Ebuteli souhaite contribuer à un contrôle citoyen mieux informé de l'action gouvernementale. Pour en savoir plus sur les objectifs et le fonctionnement de ce nouvel outil, Ithiel Batumike, chercheur au pôle politique d'Ebuteli est notre invite.

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Que pouvez nous dire de ce nouvel outil que vous lancez ?

Landila, qui signifie en kikongo suivre, permettra aux citoyens d'évaluer les engagements pris par le gouvernement depuis son investiture en juin 2024. Il permettra de savoir jusqu'aujourd'hui, quelles sont les réalisations. Et pour démarrer, nous commençons avec six ministères pilotes sur les 40 et quelque qui existent. Nous allons commencer par le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, les ministères du genre, les ministères des Mines. On va suivre ces ministères pour voir quels sont les engagements prioritaires auxquels le gouvernement a souscrit et comment ils sont en train d'être mis en oeuvre.

Il s'agit donc d'un outil de redevabilité ? C'est à dire que les citoyens vont aller sur le site, avoir des informations et la possibilité de demander des comptes aux élus ?

Justement, c'est ça l'objectif. Nous essayons de faire en sorte de mettre à la disposition du public des informations qui permettent aux citoyens de décider. On essaie de faire en sorte que ces informations sur les engagements du gouvernement et la manière dont ils sont mis en oeuvre puisse, à l'avenir, permettre aux citoyens de se décider et cela de la manière la plus éclairée. C'est un outil de redevabilité politique qui prolonge d'ailleurs notre outil Talatala, qui est le suivi de l'activité parlementaire.

Pour le Congolais lambda, qui ne connaît pas forcément Ebuteli ni le travail que vous réalisez, comment comptez-vous faire connaître Landila et permettre à un large public de s'approprier cet outil qui est avant tout conçu pour les citoyens ?

Par le passé, nous avons organisé des campagnes de sensibilisation, y compris dans les marchés. Nous comptons à nouveau pouvoir nous rendre auprès de tous les Congolais de toutes les catégories pour r vulgariser l'outil. Il y ait d'autres outils de communication adaptés à toutes les différentes couches de la population pour faire accéder aux fonctionnalités et au contenu de cet outil qui est très important pour la redevabilité politique.