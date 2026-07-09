Cote d'Ivoire: La société Servair Abidjan annonce une baisse de 36% de son résultat net au 1er trimestre 2026.

9 Juillet 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

A l'issue du premier trimestre 2026, le résultat net de la société Servair Abidjan, qui opère dans le secteur l'avitaillement des aéronefs en Côte d'Ivoire, a connu une baisse de 36% par rapport au premier trimestre 2025.

Selon le tableau d'activité et de résultat trimestriel établi par la direction de la société, le résultat en question est passé de 345,949 millions de FCFA au 31 mars 2025 à 222,625 millions de FCFA un an plus tard.

Concernant le chiffre d'affaires hors taxes, il s'est établi à 3,237 milliards de FCFA contre 3,175 milliards FCFA au premier trimestre 2025, soit une progression de 2%. Les responsables de la société estiment que la progression reflète la croissance du trafic à l'aéroport international Félix Houphouët Boigny ainsi que la contribution des activités non aériennes, en lien avec la stratégie de diversification engagée depuis plusieurs années. Selon eux, le démarrage de deux contrats de cantine au quatrième trimestre 2025 a permis de compenser partiellement le recul d'activité observée en mars 2026, consécutif aux tensions géopolitiques au Moyen Orient, ayant affecté certaines compagnies aériennes clientes.

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Pour ce qui est du résultat des activités ordinaires, le rapport d'activité indique une baisse de 27,4%, avec une réalisation de 327,622 millions de FCFA contre 451,418 millions de FCFA au 31 mars 2025, en lien avec un environnement d'exploitation moins favorable et la prise en compte de facteurs exogènes, notamment l'ajustement des redevances aéroportuaires intervenu depuis avril 2025 dans le cadre réglementaire de la délégation de service public (DSP) ainsi que la hausse des coûts liée notamment à des travaux de remise à niveau des infrastructures et équipements.

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