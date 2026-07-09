Angola: Appel à une plus grande mobilisation citoyenne pour les BUAP

Mbanza Kongo — Le ministre de l'Administration du Territoire, Daniel Félix Neto, a exhorté mercredi les acteurs sociaux à Mbanza Kongo, dans la province de Zaire, à intensifier la mobilisation des électeurs potentiels afin qu'ils se rendent en nombre aux Guichets uniques de service public (BUAP).

S'adressant à la presse à l'issue d'une visite de quelques heures dans la province de Zaire, où il a constaté l'avancement de l'inscription électorale non officielle, le gouvernant a jugé le processus positif dans les régions déjà visitées.

Daniel Félix Neto a déclaré souhaiter une interaction accrue entre les opérateurs du processus et les citoyens en âge de voter, ainsi qu'une meilleure diffusion de l'information dans les zones reculées.

« Malgré quelques difficultés particulières, la mise à jour des données électorales se déroule sans encombre dans le pays », a-t-il affirmé, ajoutant que le processus est actuellement en phase de renforcement de la formation des agents qui entameront la deuxième phase d'ouverture de nouveaux BUAP à travers le pays.

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Il a révélé que depuis le lancement du processus le 15 juin jusqu'au 6 juillet de cette année, plus de 260 000 citoyens nationaux âgés de plus de 18 ans ont déjà accompli la procédure de vérification de leur identité à travers le pays.

Le gouvernant a profité de l'occasion pour remettre 14 véhicules aux administrations municipales et 24 motos aux membres des brigades chargées de l'inscription officielle sur les listes électorales.

Avant de se rendre dans la ville de Mbanza Kongo, le ministre avait oeuvré dans la province d'Uíge, dans le même but.