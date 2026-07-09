Angola LNG suspend ses activités pour maintenance

8 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/DC/SB

Luanda — L'usine de traitement et de liquéfaction de gaz naturel d'Angola LNG Limited, située à Soyo (Zaïre), a suspendu ses activités, à compter de ce mercredi, pour une durée de 32 jours, en vue de travaux de maintenance.

Dans un communiqué de presse, l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG) indique que pendant cette période, la production de gaz naturel liquéfié et de ses dérivés sera totalement interrompue, ce qui réduira la production et les chargements mensuels d'environ 80 %.

Selon le communiqué, cet arrêt a été coordonné avec les campagnes de maintenance du complexe Sanha et du Sanha FPSO, situés dans la zone B du champ offshore de Cabinda.

Ce document explique que l'intervention s'inscrit dans le cadre des opérations régulières de maintenance et d'intégrité des installations, afin d'assurer la continuité des opérations de l'ALNG, de préserver la fiabilité des équipements et d'améliorer les performances et l'efficacité de l'usine LNG.

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Le document précise que la reprise de la production se fera de manière progressive et sécurisée, après la fin des travaux.

Selon l'ANPG, l'impact sur la production de pétrole, résultant de l'arrêt du complexe Sanha et Sanha FPSO, est estimé à 48 996 barils de pétrole par jour.

A Angola LNG Limited é um consórcio energético que transforma gás associado à extração de petróleo em gás natural liquefeito (GNL) ACC/DC

Concernant les engagements contractuels de l'ALNG sur le marché international, il est à noter que l'usine s'efforce de trouver des solutions appropriées pour garantir le respect de ses obligations contractuelles dans les délais impartis et, par conséquent, le recouvrement des recettes pour l'État angolais.

L'ANPG réaffirme son engagement constant à ce que les travaux de maintenance soient réalisés avec rigueur technique et dans le strict respect des normes de sécurité, de santé, d'environnement et d'intégrité opérationnelle.

Angola LNG Limited est un consortium énergétique qui transforme le gaz issu de l'extraction pétrolière en gaz naturel liquéfié (GNL).

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