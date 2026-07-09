Angola: Le pays plaide pour une coopération renforcée face à la criminalité transnationale

Luanda — L'Angola a plaidé, mercredi, pour le renforcement de la coopération internationale, instrument essentiel pour relever les défis de la criminalité transnationale et des menaces à la paix et à la sécurité internationales.

Cette position a été exprimée par le Commandant général de la Police nationale, le Commissaire général Francisco Monteiro Ribas da Silva, lors de la session intitulée « Renforcer la coopération internationale pour relever les défis transnationaux », dans le cadre du 5e Sommet des chefs de police des États membres des Nations Unies (UNCOPS).

Selon une note de la Mission permanente de l'Angola auprès de l'ONU adressée à l'ANGOP, le Commissaire général a réaffirmé, dans son intervention, l'engagement de l'Angola en faveur du multilatéralisme et a souligné le rôle des Nations Unies dans la promotion de la coopération entre les institutions policières, le dialogue stratégique et l'élaboration de réponses collectives aux enjeux mondiaux.

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Francisco Ribas da Silva a insisté sur le fait que des phénomènes tels que le terrorisme, la traite des êtres humains, la cybercriminalité, la criminalité transnationale organisée et les atteintes à l'environnement exigent une coopération internationale renforcée, fondée sur la confiance mutuelle, le partage des responsabilités et le respect du droit international.

Le commandant général a insisté sur la nécessité de renforcer l'échange sécurisé et rapide d'informations, d'étendre les programmes de formation conjoints, de consolider les mécanismes de coopération juridique internationale et d'investir dans les capacités technologiques, la recherche numérique et l'innovation.

Il a souligné que l'action de la police doit rester conforme à la Charte des Nations Unies, aux droits de l'homme, à l'état de droit et aux principes de professionnalisme, d'intégrité et de responsabilité.

Au niveau national, il a mis en lumière l'importance que l'Angola accorde à l'approfondissement de la coopération entre la Police nationale et la Police des Nations Unies, notamment par l'échange de connaissances, la formation spécialisée et le renforcement des capacités en vue de la participation aux opérations de maintien de la paix.

Dans ce contexte, il s'est félicité du soutien apporté par le Département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies à la création du Centre national angolais de pré-déploiement, une infrastructure conçue pour préparer et certifier le personnel de police conformément aux normes de l'ONU.

Au cours de son discours, Francisco Ribas da Silva a également souligné l'expérience de l'Angola en matière de gestion coordonnée des frontières, qui renforce la coopération interinstitutionnelle dans la lutte contre la contrebande de carburant, le trafic illicite et d'autres formes de criminalité transfrontalière.

Le commandant général a exprimé la volonté de l'Angola de partager cette expérience avec les autres États membres et a réitéré l'engagement du pays à travailler avec les Nations Unies et ses partenaires internationaux pour une coopération policière plus efficace, intégrée et résiliente.