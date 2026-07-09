Angola: Le secrétaire d'État plaide pour un investissement accru dans la jeunesse

Luanda — Le secrétaire d'État au Plan, Luís Epalanga, a affirmé mercredi à Luanda que l'Angola devait renforcer ses investissements dans l'éducation, la santé, la formation professionnelle et la création d'emplois afin de tirer parti du dividende démographique et de transformer le potentiel de sa jeunesse en moteur de développement.

Cette position a été défendue lors de la cérémonie d'ouverture des célébrations de la Journée mondiale de la population (11 juillet), placée sous le thème « Tirer profit du dividende démographique de l'Angola, investir dans le capital humain, multiplier les opportunités et accélérer le développement durable ».

Le secrétaire d'État a déclaré que le pays bénéficiait d'une opportunité historique grâce à son importante population en âge de travailler, mais a averti que cet atout ne porterait ses fruits qu'avec des politiques publiques cohérentes et des investissements structurels.

Selon Luís Epalanga, le dividende démographique ne constitue pas une garantie de croissance, mais un choix collectif qui exige du leadership, de la planification, des investissements et un engagement fort pour convertir le potentiel de la jeunesse angolaise en richesse, développement et prospérité.

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Il a expliqué que tirer parti de cet avantage démographique implique d'élargir l'accès à une éducation de qualité, de renforcer les services de santé, d'améliorer l'assainissement et le logement, de développer la formation professionnelle et de créer des emplois capables d'absorber la main-d'oeuvre croissante.

Il a rappelé que les résultats du Recensement général de la population et de l'habitat de 2024 indiquent une population de 36,6 millions d'habitants, contre 25,7 millions en 2014, soit une croissance de plus de 10,9 millions de personnes, équivalant à environ 42 %.

Selon lui, 62 % de la population angolaise a moins de 25 ans, une réalité qui souligne la nécessité d'accélérer les investissements dans le capital humain, faute de quoi le dividende démographique se transformera en une opportunité manquée.

Pour Luís Epalanga, placer l'humain au coeur des politiques publiques est la voie à suivre pour transformer la croissance démographique en une croissance économique inclusive et durable, garantissant de meilleures conditions de vie aux générations actuelles et futures.

La Journée mondiale de la population a été créée pour sensibiliser le public et encourager une réflexion mondiale sur les enjeux liés à la croissance démographique et au développement humain. Cette date commémore symboliquement le cap des cinq milliards d'habitants, franchi le 11 juillet 1987.