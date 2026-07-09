Angola: Le pays réaffirme son soutien à la levée de l'embargo contre Cuba

Luanda — L'Angola a réaffirmé ce mercredi aux Nations Unies son soutien à la levée de l'embargo économique, commercial et financier imposé par les États-Unis d'Amérique à Cuba.

Cette position a été exprimée par le Représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco José da Cruz, lors de la séance plénière consacrée au thème « La nécessité de mettre fin à l'embargo économique, commercial et financier imposé par les États-Unis contre Cuba », selon un communiqué de presse de la Mission permanente de l'Angola auprès de l'ONU transmis à l'ANGOP.

À cette occasion, le diplomate s'est félicité de la présence du ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, et a souligné l'attachement de son pays au multilatéralisme, au dialogue et aux principes inscrits dans la Charte des Nations Unies.

Francisco José da Cruz a exprimé sa préoccupation quant au maintien de mesures qui, depuis plusieurs décennies, conditionnent le développement économique et social de Cuba et limitent son accès aux opportunités commerciales, d'investissement, de financement, de technologie et autres ressources essentielles à son progrès.

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Le Représentant permanent a réaffirmé l'attachement de l'Angola aux principes de la Charte des Nations Unies, notamment l'égalité souveraine des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures, le respect du droit international et le règlement pacifique des différends.

Il a également défendu le dialogue et la coopération comme les instruments les plus efficaces pour résoudre les questions d'intérêt commun et s'est dit préoccupé par les effets extraterritoriaux de certaines mesures restrictives sur les relations économiques internationales et les perspectives de développement de plusieurs pays.

Au cours de la session, l'Angola a également reconnu la contribution de Cuba au développement de plusieurs pays, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la formation, y compris en Angola, et a souligné l'importance de la coopération Sud-Sud pour la promotion du développement durable.

Francisco José da Cruz a encouragé les États-Unis d'Amérique et Cuba à poursuivre un dialogue constructif, en vue de renforcer la confiance mutuelle et d'identifier des solutions contribuant au renforcement de la coopération internationale.

Le diplomate a réaffirmé l'engagement de l'Angola en faveur du multilatéralisme et son soutien aux initiatives qui promeuvent le dialogue, le respect du droit international, la paix et le développement durable.