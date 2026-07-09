Angola: IIe Forum international des femmes pour la paix et la démocratie débute ce jeudi

Luanda — Le IIe Forum international des femmes pour la paix et la démocratie s'ouvre ce jeudi, à Luanda, avec un programme axé sur le renforcement du leadership féminin comme facteur de promotion de la paix et du développement durable en Afrique.

Cet événement, qui se déroule jusqu'à vendredi dans un hôtel de Luanda, est organisé par le Gouvernement angolais, en partenariat avec le Bureau de l'Envoyé spécial de la Présidente de la Commission de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, dans le cadre des préparatifs de la 4e édition de la Biennale de Luanda.

Sous le thème « Transformer l'Afrique : Autonomiser les femmes et leur rôle de dirigeantes pour la paix et une croissance inclusive sur le continent », le forum vise à renforcer le rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, la gouvernance démocratique, l'inclusion sociale et la promotion d'une croissance économique durable.

Durant ces deux jours de travail, les participantes analyseront les défis et les opportunités liés à une plus grande participation des femmes aux processus décisionnels et partageront leurs expériences et leurs bonnes pratiques pour bâtir des sociétés plus inclusives et résilientes.

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Parmi les sujets à l'ordre du jour figurent le 25e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, le renforcement du leadership féminin dans les mécanismes de paix et de sécurité, l'autonomisation économique des femmes par l'inclusion financière et technologique, le rôle de la culture et de la religion dans la promotion de la paix et la contribution des femmes au renforcement de la résilience des communautés face aux changements climatiques.

Selon la Commission multisectorielle chargée de préparer la 4e Biennale de Luanda, cette rencontre constitue une plateforme de dialogue politique visant à renforcer la coopération entre les gouvernements, les partenaires internationaux et les organisations de la société civile en matière de promotion de l'égalité des sexes et de participation des femmes aux processus de développement du continent.

L'organisation considère que cette initiative réaffirme l'engagement de l'Angola envers l'Agenda africain pour la paix, la sécurité et le développement inclusif, conformément à la mission du Président de la République, João Lourenço, en sa qualité de Champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique.

Le forum devrait réunir des représentants de divers pays africains et d'organisations régionales et internationales, desquels sont attendues des recommandations, visant à renforcer le leadership féminin comme facteur de stabilité, de démocratie et de développement durable en Afrique.