Angola: Luanda accueille une initiative des Nations Unies pour la promotion de la paix

8 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/SB

Luanda — La capitale angolaise accueillera, les 16 et 17 juillet, la 3e édition de l'initiative de l'Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC), dédiée à la promotion de la paix, à la fin des guerres et au respect du droit international.

Selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP mercredi, la rencontre rassemblera des représentants d'États, d'organisations internationales et de la société civile afin de promouvoir le dialogue, la coopération et l'engagement en faveur de la paix.

Des dignitaires de haut rang, des représentants des Nations Unies, des chefs religieux, des jeunes et des membres de la société civile y participeront.

D'après le communiqué, cette initiative sera l'occasion de réfléchir à des mesures concrètes pour promouvoir, préserver et renforcer la paix et la coopération internationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi les objectifs figurent la sensibilisation à la nécessité de mettre fin aux guerres et aux conflits violents, la mobilisation des acteurs internationaux en faveur de solutions pacifiques, le renforcement des engagements internationaux pour la paix et la valorisation du rôle des femmes, des jeunes et du sport dans la prévention et le règlement des conflits.

Le programme comprend un Sommet de l'Alliance pour la Paix et des tables rondes thématiques interactives visant à promouvoir le dialogue et l'échange d'expériences entre les participants.

L'organisation est convaincue que cette rencontre renforcera la conviction que la paix est une condition essentielle au développement durable, à la prospérité des nations et au bien-être des populations.

La note souligne également que, dans un contexte international marqué par les conflits armés, les tensions géopolitiques et les menaces à la stabilité mondiale, l'Angola s'affirme une fois de plus comme un espace de dialogue, de réconciliation et de recherche de consensus en faveur de la paix.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.