Angola: Luanda accueille une initiative des Nations Unies pour la promotion de la paix

Luanda — La capitale angolaise accueillera, les 16 et 17 juillet, la 3e édition de l'initiative de l'Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC), dédiée à la promotion de la paix, à la fin des guerres et au respect du droit international.

Selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP mercredi, la rencontre rassemblera des représentants d'États, d'organisations internationales et de la société civile afin de promouvoir le dialogue, la coopération et l'engagement en faveur de la paix.

Des dignitaires de haut rang, des représentants des Nations Unies, des chefs religieux, des jeunes et des membres de la société civile y participeront.

D'après le communiqué, cette initiative sera l'occasion de réfléchir à des mesures concrètes pour promouvoir, préserver et renforcer la paix et la coopération internationale.

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Parmi les objectifs figurent la sensibilisation à la nécessité de mettre fin aux guerres et aux conflits violents, la mobilisation des acteurs internationaux en faveur de solutions pacifiques, le renforcement des engagements internationaux pour la paix et la valorisation du rôle des femmes, des jeunes et du sport dans la prévention et le règlement des conflits.

Le programme comprend un Sommet de l'Alliance pour la Paix et des tables rondes thématiques interactives visant à promouvoir le dialogue et l'échange d'expériences entre les participants.

L'organisation est convaincue que cette rencontre renforcera la conviction que la paix est une condition essentielle au développement durable, à la prospérité des nations et au bien-être des populations.

La note souligne également que, dans un contexte international marqué par les conflits armés, les tensions géopolitiques et les menaces à la stabilité mondiale, l'Angola s'affirme une fois de plus comme un espace de dialogue, de réconciliation et de recherche de consensus en faveur de la paix.