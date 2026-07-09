Madagascar: Pétanque/Mondial la Marseillaise - L'équipe de Yves et Zigle éliminée en demi-finales

Les deux stars malgaches du club de Décines, Yves Rakotoarisoa et Zigle Rakotondrainibe, échouent de justesse en demi-finale du Mondial la Marseillaise.

Madagascar détrôné. Les deux boulistes malgaches évoluant depuis le début de cette année au club de Décines, à Lyon, Yves Sedrick Rakotoarisoa, tenant du titre, et le champion du monde de tir de précision Jean-François Daniel Rakotondrainibe, alias Zigle, en compagnie de Franck Picq, ont été éliminés de justesse en demi-finale de la 65e édition du Mondial la Marseillaise.

La triplette Yves, Zigle et Picq s'est inclinée hier devant le trio toulousain, composé de Patrick Laur, Sony Even et Sébastien Rousseau, sur le score de 12 à 13, au terme d'une rencontre particulièrement disputée. La bande à Yves a bien entamé la partie et a mené largement 6-0. L'équipe adverse est revenue petit à petit au score avant que la triplette de Décines ne reprenne l'avantage et ne mène 12-9 à la 11e mène.

Lors de la 12e mène, deux tirs manqués de Zigle ont permis à leurs adversaires d'égaliser à 12 partout. À la 13e mène décisive, la triplette de Décines avait deux boules en main contre une. Zigle a raté sa pointe, tandis que Yves a assuré la sienne.

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Aux portes du sacre

L'équipe de Patrick Laur a ensuite bien placé la dernière boule pour décrocher la victoire. En quarts de finale, le trio de Décines a également souffert, dans la nuit de mardi, pour écarter par 13-12, au bout du suspense, l'équipe de Gerzat composée de Perrot Arnaud, Magny Baldwin et Donovan Lamberger.

Mardi, en huitièmes de finale, l'équipe de Zigle avait battu la triplette de Toulon constituée de Rémy Galleau, Jason Giraud et Dylan Dubois, 13-9. En seizièmes de finale, elle n'avait laissé aucune chance à Jean Tellene, Kevin Philipson et Luc Laille, du Monteaux, balayés sur le score sans appel de 13 à 0. En 32es de finale, l'équipe de Yves avait éliminé Ludovic Cleda, Emmanuel Paradis et Antonio Lipari.

Quant au parcours des autres joueurs malgaches, l'équipe des trois expatriés de Lapenne Huveaune, Bezandry Thierry dit Masaka, Lahatra Andriamanantany et Stéphane Randrianarizafy, a été éliminée en seizièmes de finale. De son côté, l'unique équipe des locaux du club UBMT, constituée de Faratiana Rakotoniaina dit Tiana Kely, Donald Andrianantenaina et Onja Lalaina Randrianarimanana, a échoué aux 32es de finale.

Point final sur la participation des Malgaches au Mondial la Marseillaise. Place, à partir du week-end prochain, aux tournois estivaux. La Fédération Sport Boules malgache relancera la demande de visa des deux équipes nationales qui devraient faire la tournée estivale. La première équipe est composée de Lova Satamandimby Rakotoarisoa, Tiana Laurens Razanadrakoto et Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray, et la deuxième formation est constituée de Tafita Angelo Andriamahandry, Steph James Bondy Rakotonirina et Jean Mickaël Ratolojanahary.