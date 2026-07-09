Madagascar: Art visuel - Mahery fait du portrait son métier

Au Tana Water Front, Mahery a fait du portrait bien plus qu'une spécialité : un métier, une signature et une ambition.

Chaque jour, son crayon donne vie à de nouveaux visages. Derrière chaque trait, Mahery Nirina cherche bien plus qu'une simple ressemblance : il veut transmettre une émotion. Installé au Tana Water Front, l'artiste visuel s'est imposé grâce à un talent rare et à une discipline sans faille. Son nom est aujourd'hui associé au portrait, un domaine dans lequel il a bâti sa réputation.

Connu sous son nom d'artiste, Mahery, Andrianjaka Mahery Nirina privilégie un style réaliste, sans tomber dans l'hyperréalisme.

« Je m'efforce d'éviter la copie à l'identique. J'apporte toujours une touche de création et de modification à travers mon inspiration », explique-t-il. Chaque oeuvre porte ainsi son interprétation personnelle plutôt qu'une reproduction fidèle.

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Endurance

Autodidacte, il considère le dessin comme un don. Bien que ce talent existe dans sa famille, il est le seul à avoir choisi d'en faire une carrière. Après avoir exercé un autre métier, il prend, en 2008, la décision de vivre de son art, encouragé par une clientèle de plus en plus fidèle. Son talent remonte pourtant à l'école primaire, où ses enseignants lui confiaient régulièrement les dessins de sciences naturelles et les illustrations au tableau, tant ses réalisations se démarquaient.

Pour Mahery Nirina, le dessin peut parfaitement faire vivre. « Il faut de l'endurance et surtout de la discipline si l'on veut en faire un métier », affirme-t-il. Chaque jour, avec ou sans commande, il dessine afin de maintenir sa main en activité. Durant son temps libre, il réalise des portraits d'acteurs ou d'autres personnalités. Selon les commandes, il peut achever un portrait en quinze minutes comme en une semaine. Il travaille sur papier, toile, fresques murales ou soie, le papier restant le support le plus accessible au public.

Son parcours a toutefois été jalonné d'obstacles. Le regard de la société, encore peu convaincue qu'un artiste puisse vivre de son talent, a longtemps constitué un frein. La pandémie de Covid-19 a également marqué une période difficile, avec l'absence de visibilité et la baisse du pouvoir d'achat.