Madagascar: Afrobasket/U18 - Les jeunes Ankoay cherchent la qualification à Harare

La relève du basketball malgache s'apprête à relever un immense défi dans moins de deux semaines avec des matchs de qualification à l'Afrobasket de la catégorie U18, qui se déroulera du 22 au 30 juillet à Harare, au Zimbabwe. Les meilleures sélections masculines et féminines de l'Afrique australe se retrouveront pour une compétition où le droit à l'erreur n'existera pratiquement pas. Seul le vainqueur de chaque tableau validera son billet pour la phase finale continentale prévue du 5 au 16 août en Côte d'Ivoire.

Madagascar, avec sa seule équipe masculine, sera opposé à des nations habituées des compétitions africaines comme l'Angola, l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Zimbabwe, la Zambie, la Namibie, le Malawi, l'Eswatini et le Lesotho. La compétition est réservée aux joueurs nés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009.

Sous la conduite du head coach Tojo Rasamoelina, les jeunes présélectionnés poursuivent une préparation intensive au Gymnase Ankoay Ankorondrano. Les séances se succèdent à un rythme soutenu, chacun cherchant à convaincre le staff technique de lui offrir une place parmi les douze retenus. Au fil des évaluations techniques, tactiques et physiques, l'effectif s'est progressivement réduit, mais la concurrence demeure féroce. Chaque entraînement est devenu un véritable examen de passage.

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Cette campagne revêt une importance particulière pour le basketball malgache. Les jeunes Ankoay souhaitent marcher sur les traces de leurs aînés, qui avaient brillamment remporté le titre de vice-champions d'Afrique à domicile en 2022 avant de représenter Madagascar à la Coupe du monde de 2023.

La préparation n'a pourtant pas été un long fleuve tranquille. Les entraîneurs peaufinent les systèmes offensifs et défensifs, travaillent la lecture du jeu, les déplacements, la circulation du ballon, les prises de décision et l'adresse au tir. Chaque détail est travaillé avec rigueur afin de présenter une équipe capable de rivaliser avec les meilleures sélections de la zone.

La mission s'annonce néanmoins délicate. L'Angola, référence du basketball africain chez les jeunes avec plusieurs titres continentaux, partira avec les faveurs des pronostics. Le Mozambique, réputé pour la qualité de sa formation, ainsi que le Zimbabwe, pays hôte, nourrissent également de solides ambitions. Les jeunes Ankoay savent qu'ils devront livrer des prestations de haut niveau pour renouer avec l'exploit de 2022 et offrir à Madagascar une nouvelle qualification à l'Afrobasket U18.