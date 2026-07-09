Madagascar: Salon Hanitri'i Gasikara - Le charbon actif dévoile ses multiples usages

À Antaninarenina, à l'occasion de la troisième édition du Salon Hanitr'i Gasikara, organisée du 8 au 10 juillet au Jardin d'Antaninarenina, le charbon actif se décline en différents produits.

Le charbon actif est proposé sous plusieurs formes: poudre, eau de charbon, savon, crème et solution liquide. L'objectif est de faire connaître les multiples usages de cette substance naturelle, aussi bien dans le domaine du bien-être que dans celui de la conservation des aliments. Selon Niriana Harison Jeannot Henri, représentant de Taratra Mikolo, ce produit est recherché pour sa capacité à absorber certaines substances indésirables, ce qui lui vaut d'être utilisé dans différents domaines.

L'entreprise s'appuie notamment sur les travaux présentés dans l'ouvrage Saribao, rédigé par Severino S. Paypa. Ce document met en avant les propriétés du charbon actif et son utilisation traditionnelle comme complément dans la prise en charge de divers problèmes de santé. Taratra Mikolo affirme également avoir recensé jusqu'à soixante-neuf affections pour lesquelles le charbon actif pourrait jouer un rôle d'accompagnement. Toutefois, les responsables rappellent que les résultats peuvent varier selon les personnes et que son utilisation doit être adaptée à chaque situation.

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Implantée à Fandriana, l'unité de production de Taratra Mikolo participe aussi au développement économique local. Elle emploie actuellement une dizaine de personnes, contribuant ainsi aux revenus de plusieurs familles.

« Il n'existe aucun traitement sans risque d'échec, mais l'essentiel est de faire tout son possible pour préserver sa santé », a déclaré le représentant de l'entreprise.

À travers sa participation au Salon Hanitr'i Gasikara, Taratra Mikolo souhaite promouvoir un produit naturel tout en valorisant le savoir-faire local. En misant sur la transformation du charbon actif et la diversification de ses produits, l'entreprise entend répondre à l'intérêt croissant des consommateurs pour les solutions naturelles, tout en soutenant l'économie de sa région.