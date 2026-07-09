Madagascar: RAPTS - Les fouilles ciblent les vitres fumées

Les contrôles des véhicules aux vitres teintées se renforcent à Antananarivo. Des automobilistes ont été soumis, hier, à des vérifications menées par les forces de l'ordre.

À Ambohibao Bongatsara, une voiture aux vitres teintées a abaissé ses fenêtres à l'approche d'un poste de contrôle, hier matin. Comme ce conducteur, de nombreux automobilistes ont été soumis à des vérifications menées par les forces de l'ordre, déployées sur plusieurs axes stratégiques d'Antananarivo.

Dans le cadre des opérations de prévention des enlèvements et de recherche des auteurs d'infractions, la Compagnie de gendarmerie d'Ambohidratrimo, relevant du Groupement de gendarmerie d'Analamanga, a mené une opération de contrôle routier, hier.

Outre les contrôles habituels, les gendarmes ont porté une attention particulière aux véhicules équipés de vitres teintées. Les contrôles ont été effectués sans distinction, quels que soient le type de véhicule ou l'identité de leur propriétaire.

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« Au total, trente véhicules ont été inspectés. Parmi eux, vingt-cinq étaient en règle et disposaient des autorisations nécessaires pour circuler avec des vitres teintées. Trois conducteurs ont accepté de retirer immédiatement les films teintés apposés sur leurs vitres afin de se conformer à la réglementation. En revanche, deux véhicules ont été verbalisés pour non-respect des dispositions en vigueur », indique un communiqué de la Police nationale.

Les autorités ont indiqué que ces opérations de contrôle se poursuivront dans les prochains jours afin de renforcer la sécurité et de lutter contre la criminalité. « L'objectif est de faire respecter la réglementation, de rassurer la population et de renforcer la lutte contre la criminalité dans un contexte marqué par une recrudescence des actes d'insécurité », explique une source auprès de la Police nationale.

Bien accueillies

Sur les lieux, les réactions des automobilistes sont partagées. « Mes vitres sont teintées. Je comprends toutefois ces contrôles s'ils permettent d'améliorer la sécurité. Si une régularisation est nécessaire, je suis prêt à effectuer les démarches », confie un conducteur contrôlé à Ambohibao.

Du côté de la population, ces opérations sont bien accueillies. « On entend beaucoup parler d'enlèvements et d'agressions ces derniers temps. Voir les forces de l'ordre sur le terrain nous rassure », témoigne Rasoatiana, commerçante installée à proximité d'un point de contrôle.

« Les véhicules aux vitres très teintées suscitent souvent la méfiance, car on ne voit pas qui se trouve à l'intérieur. Si les contrôles peuvent décourager les malfaiteurs, nous les soutenons », ajoute-t-elle.

Ces opérations font suite aux nouvelles mesures annoncées par les autorités pour faire face aux récents cas d'enlèvements d'enfants et d'homicides. Désormais, tous les véhicules, y compris ceux des autorités, peuvent être contrôlés. Les propriétaires de véhicules dotés de vitres teintées sans autorisation sont également invités à les retirer ou à régulariser leur situation.

« Si aucune infraction n'est constatée et que le conducteur ne présente aucun élément suspect, les forces de l'ordre l'invitent à mettre son véhicule en conformité avec la réglementation. Deux options lui sont alors proposées : obtenir une autorisation officielle pour les vitres teintées ou les remplacer par des vitres conformes aux normes en vigueur », indique un agent de police sur le terrain.

Ces mesures visent avant tout à renforcer la protection des usagers de la route, à faire respecter la législation et à rendre plus efficaces les opérations de lutte contre la criminalité dans le contexte sécuritaire actuel.