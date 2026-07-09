Madagascar: Une convention renforce les compétences du secteur

Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat (MTA) et Stephen Business School (SBS) ont signé, en début de semaine à Antananarivo, une convention de partenariat visant à renforcer les compétences des professionnels du tourisme et de l'artisanat à Madagascar.

L'accord, signé par la ministre Marie Lucie Vololoniaina et Daniel Saramandif, consultant international en tourisme et président de l'Association of Tourism Professionals, établit un cadre de collaboration stratégique entre les deux parties.

Ce partenariat prévoit notamment la réalisation d'une analyse des besoins en formation auprès des opérateurs du secteur, la conception de programmes de formation adaptés, ainsi que la mise en place d'actions conjointes pour accompagner la professionnalisation des métiers du tourisme et de l'artisanat.

Dans le cadre de cette convention, le ministère apportera son appui institutionnel en facilitant la diffusion d'un questionnaire d'évaluation des besoins et en assurant la centralisation des données recueillies. De son côté, Stephen Business School mettra son expertise académique à disposition, développera des formations ciblées et offrira douze bourses d'études à l'État malgache, représenté par le ministère.

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À travers cette initiative, les deux partenaires ambitionnent de mieux répondre aux attentes des professionnels, d'améliorer la qualité des services et de contribuer au développement durable de la destination Madagascar.