Madagascar: Précaution - Les autorités recommandent de circuler en groupe

Face à la recrudescence de l'insécurité, le préfet d'Antananarivo, Vonjy Maminjanahary Andriasy, a annoncé, hier, une série de mesures visant à renforcer le maintien de l'ordre et la protection de la population. Ces dispositions concernent aussi bien les contrôles de sécurité que les déplacements nocturnes, les établissements vendant des boissons alcoolisées et la protection des mineurs.

Les autorités recommandent aux personnes contraintes de circuler la nuit de privilégier les déplacements en groupe. Cette mesure vise à renforcer leur sécurité dans le contexte actuel marqué par une recrudescence de l'insécurité. « Toute personne amenée à se déplacer en soirée devra être munie de sa carte nationale d'identité. Pour les déplacements liés au travail ou à d'autres impératifs, il est conseillé de circuler en groupe », indique le préfet d'Antananarivo, Vonjy Maminjanahary Andriasy.

Les contrôles seront également renforcés durant la nuit, aussi bien dans les établissements d'hébergement que sur les personnes circulant après la tombée de la nuit. Les autorités recommandent aux mineurs de ne pas sortir la nuit, sauf en cas de nécessité.

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Les opérations de surveillance seront ainsi renforcées de jour comme de nuit. Les Forces de l'ordre intensifieront les contrôles dans les hôtels, les lieux de rassemblement et tous les sites jugés sensibles.

Vonjy Maminjanahary Andriasy, préfet de police d'Antananarivo, a également rappelé que tous les établissements commercialisant des boissons alcoolisées sont tenus de fermer à 21 heures, conformément à l'arrêté préfectoral toujours en vigueur.

À la veille de la fin des épreuves du BEPC, les parents sont invités à venir récupérer leurs enfants dans les centres d'examen. Les Forces de sécurité ont, par ailleurs, mis en place un dispositif spécifique pour assurer leur protection.

Les autorités invitent l'ensemble de la population à collaborer avec les services de l'État afin de contribuer au renforcement de la sécurité et au maintien de l'ordre public dans tous les quartiers de la capitale.