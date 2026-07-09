Madagascar: Éducation - Airtel rééquipe un lycée détruit par Gezani

Le Lycée Jacques Rabemananjara de Toamasina, détruit par le cyclone Gezani, a pu accueillir la session 2026 de l'examen du BEPC. Cet établissement public a été doté de nombreux équipements scolaires pour rendre cette organisation possible.

Airtel Madagascar, à travers la Fondation Airtel Africa, a procédé à la remise officielle de mobilier scolaire au Lycée Jacques Rabemananjara de Toamasina. Ses cinq salles de classe ont été équipées de tables-bancs pour les élèves, de tableaux, d'armoires, de tables et de chaises pour les enseignants. Airtel Madagascar a également contribué à l'amélioration du cadre scolaire par la peinture de la clôture extérieure de l'établissement.

Cette contribution complète les travaux de rénovation des salles de classe réalisés par la Société du Port à Gestion Autonome de Toamasina (SPAT), dans le cadre d'un partenariat visant à offrir aux jeunes de la capitale économique du pays des conditions d'apprentissage plus sûres, plus dignes et plus favorables à la réussite. « Une salle de classe rénovée et équipée offre aux élèves les meilleures conditions pour apprendre et construire leur avenir. En soutenant l'éducation aux côtés de nos partenaires, nous contribuons durablement au développement des communautés que nous servons », a déclaré Anne Catherine Tchokonté, directrice générale d'Airtel Madagascar.