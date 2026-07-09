Madagascar: Santé - Une caravane médicale parcourt le Sud

Les soins se rapprochent des habitants d'Antsirabe, d'Ambositra, de Manakara et de Vohipeno. Une caravane médicale, appelée « Caravane du sourire », sillonne ces zones du 1er au 10 juillet.

« La caravane développe la stratégie de soins de proximité qui fait partie, en tout cas, de nos stratégies dans le cadre de notre programme de coopération. Donc, avec le ministère de la Santé publique, nous avons des cliniques mobiles qui sont déployées dans les régions. Lorsque l'AFG Assurance nous a approchés pour initier la Caravane du sourire, cela concordait parfaitement avec nos stratégies. Et donc, on a décidé de faire route ensemble tout au long de cette Caravane du sourire », lance Yves Toalo, représentant de la Fondation Atlantique Groupe, qui organise cette Caravane du sourire avec AFG Assurance et le ministère de la Santé publique.

« Plusieurs services de santé seront proposés dans le cadre de cette « Caravane du sourire ». On y retrouve notamment le dépistage et le soin du diabète, la prévention des maladies à travers la vaccination des enfants, les soins bucco-dentaires, la prise en charge spécifique de la santé des femmes et, enfin et surtout, la médecine générale», annonce le Pr Milijaona Randrianarivelojosia, du ministère de la Santé publique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Plus d'un millier de personnes pourront bénéficier de ces soins. « Nous ciblons au moins mille cinq cents personnes dans ces villes que nous allons traverser », enchaîne la source. Il s'agit de la première action, mais ce ne serait certainement pas la dernière.