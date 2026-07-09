Madagascar: Mondial 2026 - Une fan zone sur le parvis de l'Hôtel de Ville

La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) et Yas Madagascar installeront une fan zone avec un écran géant sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Analakely à partir de demain, à l'occasion des quarts de finale de la Coupe du monde, jusqu'à la grande finale prévue le 19 juillet. Des animations seront également proposées au public durant toute la période.

« La commune urbaine assurera la sécurisation aux alentours. Une cinquantaine de policiers municipaux seront déployés et des caméras de surveillance seront installées. Des toilettes mobiles y seront également mises en place. Trente agents assureront le nettoyage tous les matins », rassure Toommy Rakotomampiandra, responsable de communication au sein de la CUA. L'effectif de ses agents de sécurité et de nettoyage sera multiplié si nécessaire au fur et à mesure.

« Pour faire plaisir aux amoureux du football de la capitale et de ses alentours, nous avons décidé d'installer cette fan zone, outre les autres mises en place, entre autres, au Tana Water Front à Ambodivona et dans les régions », a mentionné Manitra Rakotoarimanana, responsable au sein de Yas Madagascar. Les footeux pourraient donc se donner rendez-vous sur le parvis Analakely pour vibrer au rythme des matchs des quarts à la finale du Mondial.