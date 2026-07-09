Madagascar: Rugby à XV - TOP 12 - Le Cosfa met son invincibilité à l'épreuve face à l'Uscar

Leader incontesté du XXL Energy Top 12, le Cosfa remet son fauteuil de leader en jeu dimanche lors de la 11e journée face à l'Uscar, troisième du classement, au stade Makis Andohatapenaka à partir de 11 heures.

Les militaires abordent ce choc avec un parcours remarquable. Invaincus depuis le début du championnat, ils totalisent dix victoires en dix rencontres et présentent le meilleur bilan offensif et défensif du Top 12, avec un impressionnant goal-average de +221. Une performance qui lui permet de dominer seul le classement, même si la pression s'intensifie à l'approche du sprint final.

Car derrière eux, le Club Étoile d'Andranomanalina reste à l'affût. Un revers du Cosfa pourrait permettre au club étoilé de prendre provisoirement les commandes, à condition de s'imposer face à l'US Ankadifotsy lors de la rencontre programmée à 15 heures. Le leader n'a donc pas droit au relâchement s'il veut conserver son avantage avant la dernière journée.

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En face, l'Uscar n'a rien d'un adversaire facile. Avec sept victoires pour trois défaites et un goal-average positif de +52, le club occupe actuellement la troisième place. Une victoire contre le leader lui permettrait non seulement de conforter son rang, mais aussi de réduire l'écart avec les deux premiers et d'aborder la dernière journée avec de solides ambitions. À l'inverse, un faux pas pourrait relancer ses poursuivants dans la bataille pour les barrages.

Le règlement du championnat donne une importance particulière à cette 11e journée. À l'issue de la phase régulière, les équipes classées troisième et quatrième devront passer par les barrages pour espérer atteindre les demi-finales. Le quatrième affrontera le leader du classement, tandis que le troisième sera opposé au deuxième. Chaque point engrangé peut donc peser lourd dans le classement final.

Les autres rencontres de la journée seront également suivies avec attention. À 13 heures, le TF Anatihazo accueillera Mang'Art dans un duel important pour le milieu de tableau. Deux heures plus tard, le Club étoile Andranomanalina (CEA) recevra l'US Ankadifotsy avec l'objectif de mettre la pression sur le Cosfa et de rester pleinement engagé dans la course à la première place.

À l'approche du dénouement, la moindre erreur ou faux pas des militaires est interdit, car cela pourrait redistribuer les cartes. Le Cosfa cherchera à poursuivre son parcours sans faute et à défendre son fauteuil de leader, tandis que l'Uscar tentera de réaliser le plus grand coup de cette saison face aux militaires. Ce duel pourrait bien être l'un des tournants majeurs de la saison régulière.