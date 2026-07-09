Madagascar: Antohomadinika Centre - Un lycéen meurt à 50 mètres de chez lui

Hier à Antohomadinika Centre, le corps sans vie de Judicael, un lycéen âgé de 21 ans, a été retrouvé dans un caniveau à seulement 50 mètres de son domicile.

Il devait passer le baccalauréat cette année. Il a vu ses rêves s'interrompre brusquement. Sa famille, plongée dans la douleur, attend maintenant les résultats de l'autopsie et de l'enquête pour comprendre les circonstances de son décès. Selon les témoins, son téléphone et son argent étaient encore sur lui lorsqu'il a été découvert.

Son père raconte les dernières heures de son fils. « Lundi soir, avant le match Portugal-Espagne, il est sorti acheter du crédit pour regarder le match sur son téléphone, puisque notre télévision était en panne. Il n'est jamais revenu. Et aujourd'hui, on le retrouve mort. La Brigade criminelle et le Bureau municipal d'hygiène ont emmené son corps pour l'autopsie. Je voulais l'accompagner, mais on ne m'a pas laissé. Mon coeur est brisé. Mon fils devait passer le bac la semaine prochaine. Je demande aux autorités de prendre leurs responsabilités, car ce sont toujours les plus modestes qui deviennent les victimes ».