Ile Maurice: 17 ressortissants étrangers interpellés en une journée à travers l'île

Les opérations de contrôle menées le mercredi 8 juillet par la police ont permis l'interpellation de 17 ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre de la lutte contre le séjour illégal sur le territoire national. Ces arrestations, réparties sur plusieurs localités de l'île, concernent principalement des ressortissants indiens, bangladais, népalais et camerounais. Ils ont tous été placés en détention dans l'attente de leur rapatriement.

À Coromandel, les policiers se sont rendus à la route Royale où ils ont procédé à l'arrestation d'un soudeur bangladais âgé de 47 ans.

À Quatre-Bornes, la police a interpellé, à l'avenue Mgr Leen, deux ressortissants indiens.

Le même jour, à 9 h 15, une opération conjointe du Field Intelligence Office et de l'Emergency Response Service Western a visé un chantier de construction situé à la rue Willoughby, à Quatre-Bornes. Cinq ouvriers étrangers y ont été arrêtés pour séjour illégal : trois ressortissants népalais, deux âgés de 38 ans et un de 55 ans, ainsi que deux Indiens âgés de 33 ans et 26 ans.

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À Flic-en-Flac, une intervention menée à 4 h 30 a conduit à l'arrestation de cinq autres Indiens ainsi qu'un Camerounais.

À Petite-Rivière, la police locale a interpellé un opérateur de machine de 30 ans de nationalité indienne, résidant au Camp-des-Embrevades.

Enfin, à Port-Louis, la police du Tourisme, unité Metro, a intercepté à 12 h 30, à Immigration Square, trois ressortissants bangladais

Ces multiples interpellations, menées simultanément par plusieurs unités de police à travers l'île, illustrent l'intensification des contrôles migratoires à Maurice, alors que les autorités poursuivent leurs efforts pour endiguer le phénomène du séjour irrégulier sur le territoire.