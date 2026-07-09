Ile Maurice: La Plateforme Militante appelle à une rupture

La Plateforme Militante, dirigée par Steven Obeegadoo, publie une analyse critique du Budget 2026-2027, près de trois semaines après sa présentation afin, selon ses auteurs, d'intégrer les changements intervenus depuis la lecture du discours budgétaire.

Le mouvement estime que le Budget a été fragilisé par une succession de revirements, notamment l'abandon du means test pour la pension de vieillesse moins de 72 heures après son annonce et les ajustements concernant le National Pension and Provident Fund (NPPF). Il critique aussi l'inscription de Rs 10,6 milliards de recettes attendues de l'accord sur les Chagos, alors que celui-ci n'a pas encore été ratifié par le Royaume-Uni, jugeant les projections budgétaires ainsi affaiblies.

La Plateforme Militante décrit un Budget marqué par «l'improvisation», l'austérité et l'absence de vision économique. «Alors que le gouvernement prétend protéger le pouvoir d'achat, l'augmentation des taxes indirectes sur les produits de consommation courante frappe de manière disproportionnée les ménages les plus vulnérables. Le Budget 2026-2027 ampute le pouvoir d'achat net des familles d'au moins Rs 1 700 à Rs 2 700 chaque mois», fait ressortir leur document.

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Le mouvement d'Obeegadoo dénonce les hausses de taxes indirectes, la réforme des retraites, les choix d'investissement jugés incohérents ainsi que le manque de substance des mesures concernant l'intelligence artificielle, le tourisme, l'économie bleue et les start-up.

Le mouvement défend une stratégie fondée sur une croissance plus soutenue, la relance des exportations, une meilleure maîtrise des finances publiques et le maintien d'une protection sociale universelle, présentée comme une alternative à la politique budgétaire du gouvernement.

S'il mise sur un élargissement de la base productive pour restaurer les finances publiques, le document n'explicite pas comment serait assuré, à moyen et long terme, le financement d'un système universel de pensions, dont la soutenabilité constitue précisément l'un des principaux défis budgétaires mis en avant par le gouvernement.