Ile Maurice: Inquiétudes autour de l'attribution des contrats

9 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)

À quelques semaines de la rentrée scolaire, l'attribution des contrats pour la fourniture des principaux articles scolaires suscite des interrogations dans les couloirs du ministère de l'Éducation, selon plusieurs sources concordantes.

La principale inquiétude porte sur le risque de retards dans les livraisons. Un fournisseur ayant bénéficié d'importants contrats sous l'ancien régime serait une nouvelle fois en bonne position pour décrocher une part significative du marché. Or, ce prestataire a, à plusieurs reprises, accusé des retards dans l'acheminement des fournitures, selon ces mêmes sources.

Face à ce risque, certains observateurs estiment qu'une répartition des marchés entre plusieurs fournisseurs permettrait de limiter les retards et de sécuriser l'approvisionnement des établissements scolaires avant la rentrée.

Sollicitées, les autorités n'avaient toujours pas réagi à ces informations au moment de la publication.

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