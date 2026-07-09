Angola: L'ambassadeur à Londres découvre le projet d'aérotropole d'Icolo e Bengo

Luanda — L'ambassadeur d'Angola au Royaume-Uni, José Patrício, a pris connaissance, mercredi à Londres, du projet de plan directeur de la ville aéroportuaire d'Icolo e Bengo (aérotropole), conçu par la société britannique Fosters + Partners.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola au Royaume-Uni transmis à l'ANGOP, le diplomate s'est rendu au siège de la société afin de suivre l'avancement du projet, prévu sur une période de 20 ans.

Lors de la présentation, le directeur de Fosters + Partners, Toby Blunt, a indiqué que la société avait déjà reçu le décret d'autorisation, le contrat et le cahier des charges, documents qui attendent la signature du gouvernement angolais.

D'après le représentant de l'ambassadeur, une fois cette étape franchie, la mise en oeuvre du projet d'aérotropole d'Icolo e Bengo pourra commencer. Ce projet se développera autour de l'aéroport international Dr. Antônio Agostinho Neto.

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Selon l'entreprise, la future cité aéroportuaire ambitionne de devenir une plateforme de connexion pour l'Afrique centrale et australe, fondée sur les principes de résilience climatique et d'intégration à la nature.

Le projet prévoit également d'attirer des investissements et des entreprises, de favoriser la formation du capital humain, de créer des emplois et de dynamiser le développement économique de la province d'Icolo e Bengo.

À l'issue de sa visite, José Patrício s'est dit satisfait du plan directeur, le qualifiant de « véritable oeuvre d'art » capable de transformer Icolo e Bengo et de faire de l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto un pôle régional des transports, du tourisme, des loisirs, de l'innovation et du savoir.

Le plan prévoit la construction de complexes hôteliers, d'hôtels, d'un centre culturel, d'un musée, d'un campus universitaire, de zones résidentielles, de services publics et d'un réseau intégré de transport et de mobilité, afin de concilier des éléments de la culture angolaise avec une vision urbaine tournée vers l'avenir.

La visite s'est également déroulée en présence de l'ambassadeur du Royaume-Uni en Angola, Bharat Joshi, un geste qui, selon le communiqué, renforce la coopération bilatérale entre les deux pays.

Le cabinet Fosters + Partners, basé à Londres, est internationalement reconnu pour ses projets d'architecture et d'urbanisme réalisés pour des aéroports, des bâtiments gouvernementaux, des musées et d'autres infrastructures dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, l'Inde, les Émirats arabes unis, la Suisse et l'Arabie saoudite.