Angola: Le Brent reprend sa tendance haussière

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent a ouvert ce jeudi à 78,93 dollars, soit une hausse de 2,76 dollars par rapport à la veille, confirmant ainsi sa reprise à la hausse.

Le prix de l'« or noir » a repris de la vigueur après la reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran, marquant l'effondrement du cessez-le-feu temporaire signé mi-juin.

Mercredi, le Brent a atteint un plus bas de 75,44 dollars et un plus haut de 80,59 dollars, selon le site spécialisé « investing.com ».

Le prix du Brent sert de référence pour fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il est également un point de référence pour l'industrie pétrolière et les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du pétrole de 61 dollars le baril et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.