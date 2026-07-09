Angola: L'UNFPA réaffirme son soutien à la transformation du dividende démographique du pays

Luanda — La directrice régionale du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), Lydia Zigomo, a réaffirmé mercredi à Luanda l'engagement de l'organisation à soutenir l'Angola dans l'élaboration de politiques, la production de données et la mise en œuvre de programmes visant à transformer le dividende démographique en développement durable.

S'exprimant lors des commémorations de la Journée mondiale de la population, célébrée le 11 juillet, la responsable a salué le partenariat entre l'UNFPA et le gouvernement angolais, en particulier avec le ministère du Plan, pour la promotion de la question démographique.

Elle a souligné que la réalisation et la diffusion des résultats du Recensement général de la population et de l'habitat de 2024 constituent une étape importante pour le pays, car elles fournissent des informations de qualité pour appuyer la prise de décision, la planification et la définition des politiques publiques.

Lydia Zigomo a insisté sur le fait que les données démographiques reflètent la réalité des populations, leurs aspirations, leurs perspectives et leurs droits, et constituent un instrument essentiel pour promouvoir un développement inclusif.

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Elle a déclaré que l'Angola possède l'une des populations les plus jeunes au monde, avec près des deux tiers de ses habitants âgés de moins de 25 ans, une réalité qui représente une opportunité unique d'accélérer la croissance économique.

Elle a toutefois averti que le dividende démographique ne portera ses fruits qu'avec des investissements continus dans l'éducation, la santé, les droits sexuels et reproductifs, la formation professionnelle et la création d'emplois pour les jeunes.

Elle a affirmé que le financement du programme de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) devrait être considéré comme un investissement stratégique et non comme une dépense, compte tenu des avantages économiques et sociaux qu'il génère.

La directrice régionale a également plaidé pour le renforcement des partenariats entre le gouvernement, les agences des Nations Unies, les partenaires au développement, le monde universitaire, la société civile, le secteur privé et les jeunes afin d'accélérer le développement durable.

Lydia Zigomo a assuré que l'UNFPA continuera d'appuyer l'Angola dans le renforcement de ses institutions, la production de données statistiques, l'élaboration de politiques publiques et la mise en œuvre de programmes destinés aux femmes, aux jeunes et aux familles.

« Nous continuerons d'appuyer les efforts de l'Angola pour transformer les changements démographiques en développement durable, en croissance inclusive et en prospérité partagée », a-t-elle assuré.

Elle a conclu que la plus grande richesse de l'Angola réside non seulement dans la croissance de sa population, mais aussi dans le potentiel de son peuple, affirmant que les décisions prises aujourd'hui détermineront l'avenir des générations futures.