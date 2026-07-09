Angola: L'Expo/Bié2026 ouvre avec plus de 600 exposants à l'affiche

Cuito — Plus de 600 exposants, producteurs, entrepreneurs et investisseurs, participent à la 3e édition de l'Expo-Bié, qui a débuté ce jeudi sur Praça da Solidariedade, à Cuito, chef-lieu de la province.

Ce nombre d'exposants, supérieur à celui de la précédente édition (446), réunit des participants nationaux et internationaux.

Inauguré par la gouverneure de la province de Bié, Celeste Adolfo, l'événement se déroule sous le thème « Favoriser la production et la transformation pour l'autosuffisance alimentaire ».

L'événement vise à promouvoir l'investissement, l'innovation et le développement économique de cette province du centre du pays.

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Durant ces quatre jours, produits, équipements, technologies et services seront présentés, avec une attention particulière portée à la production locale.

L'événement offre ainsi l'opportunité de valoriser le potentiel économique de Bié, de renforcer les partenariats et d'attirer de nouveaux investissements.

Les données préliminaires communiquées à l'ANGOP par l'organisation indiquent que plus de quatre mille tonnes de produits divers ont été exposées, pour un volume d'affaires dépassant 491 millions de kwanzas.

Outre le salon, l'Expo-Bié de cette année s'inscrit dans un programme d'activités varié, comprenant notamment le Forum économique, la Foire et la Vente aux enchères de bétail, ainsi que le Salon des technologies et des sciences (FETIC 2026).

L'Expo a également créé près de mille emplois temporaires et la présence de plus de 30 000 visiteurs est attendue.

Lors de la deuxième édition de l'Expo-Bié, qui s'est tenue du 16 au 19 juillet 2025, 1 650 727 400 kwanzas ont été récoltés, grâce à la vente de plus de quatre mille tonnes de produits divers.

446 exposants y ont participé, parmi lesquels des participants locaux et d'autres provinces du pays, ainsi que des visiteurs étrangers venus de Namibie, de la République démocratique du Congo et de Zambie.