Afrique: Mondial 2026 - Le Maroc et la France ouvrent les quarts de finale

8 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/BS

Luanda — Les sélections du Maroc et de la France s'affrontent jeudi à Boston (États-Unis) en match d'ouverture des quarts de finale de la Coupe du monde de football 2026.

La rencontre, prévue au Gillette Stadium à 21h00, heure de l'Angola, opposera le vice-champion du monde en titre au quatrième de la précédente édition, dont le parcours au Mondial organisé sur le continent américain continue de faire honneur au football africain.

Pour atteindre ce stade de la compétition, la France a éliminé le Paraguay en huitièmes de finale sur le score de 1-0, tandis que le Maroc, désormais seul représentant africain encore en lice, s'est imposé face au Canada (3-0), l'un des trois pays coorganisateurs du tournoi, aux côtés du Mexique et des États-Unis.

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