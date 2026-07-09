Angola: Un spécialiste préconise l'adoption de règles institutionnelles pour encadrer l'usage de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur

Lubango — Le spécialiste en sciences informatiques José Braga de Vasconcelos a recommandé, mercredi à Lubango, l'adoption de règles institutionnelles explicites régissant l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans l'enseignement supérieur, afin de préserver l'intégrité scientifique et le développement de l'esprit critique.

Intervenant sur le thème « L'impact de l'intelligence artificielle sur l'enseignement supérieur », à l'occasion de la première Conférence nationale sur les TIC et l'intelligence artificielle dans l'enseignement, qui se tient à Lubango jusqu'à vendredi, l'universitaire a estimé que l'essor de l'IA générative impose un repositionnement stratégique urgent des universités.

Selon lui, de nombreux étudiants soumettent aujourd'hui des travaux académiques auxquels ils n'ont contribué qu'à hauteur d'environ un pour cent du contenu réellement élaboré, une situation qui souligne la nécessité d'établir des lignes directrices institutionnelles encadrant l'usage de ces technologies.

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À titre d'exemple, il a indiqué que les évaluations qu'il organise, notamment les examens écrits, sont désormais réalisées exclusivement sur support papier afin de prévenir un recours incontrôlé à l'IA générative, laquelle conduit fréquemment les étudiants à renoncer à leur propre réflexion.

Il a précisé que le retour aux évaluations écrites en présentiel ne constitue nullement un recul, mais vise à garantir la fiabilité des connaissances, l'intelligence artificielle devant être utilisée uniquement comme un outil complémentaire.

Selon lui, la technologie doit demeurer un instrument au service de l'être humain et sous sa supervision, sans jamais se substituer à son jugement ni compromettre l'intégrité de la recherche scientifique et de la pensée critique.

Il a souligné que l'IA doit être intégrée comme un outil d'appui permettant de renforcer la sécurité des connaissances et l'intégrité de la science, tout en offrant de nouvelles possibilités pour développer et orienter les capacités humaines de recherche et d'apprentissage.

D'après le chercheur, ce nouveau paradigme exige des établissements d'enseignement supérieur un positionnement stratégique fondé sur le renforcement de la supervision éthique et de la culture numérique. Le principal défi consiste, a-t-il expliqué, à concilier innovation et responsabilité en construisant des bases solides, transparentes et fiables.

Il a estimé qu'il est désormais inévitable que les universités, instituts supérieurs et établissements polytechniques fassent face à une profonde transformation numérique qui redéfinit les modèles d'enseignement, d'apprentissage et de recherche scientifique.

Selon José Braga de Vasconcelos, la direction d'une thèse de doctorat est aujourd'hui bien plus exigeante qu'il y a vingt ans, dans la mesure où elle requiert une intégration permanente des nouvelles technologies. Les établissements d'enseignement supérieur doivent, dès lors, promouvoir une approche systémique de la gestion et de l'ingénierie des connaissances afin d'assumer pleinement leur rôle de garants du savoir au sein de la société.

Évoquant la recherche et le développement, il a indiqué que l'intelligence artificielle constitue déjà un outil d'assistance précieux pour les revues de littérature et l'élaboration de l'état de l'art dans les mémoires de master et les thèses de doctorat.

Le conférencier a également affirmé que la plus grande révolution concerne actuellement les sciences informatiques et la programmation. Selon lui, plus aucune entreprise ne développe aujourd'hui des logiciels entièrement à partir de zéro, les processus de conception étant désormais largement intégrés à l'intelligence artificielle, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la mise en œuvre et à la maintenance des systèmes.

Enfin, il a relevé que l'IA apporte une contribution significative à la rédaction scientifique, tout en soulignant la nécessité d'établir des règles institutionnelles claires relatives à la protection des sources, à la sécurité, à la durabilité et, surtout, à l'indispensable supervision humaine.

José Braga de Vasconcelos est docteur en sciences informatiques de l'Université de York (Royaume-Uni) et titulaire d'un master en informatique de l'École d'ingénierie de l'Université du Minho (Portugal). Il exerce également les fonctions de professeur et de chercheur.