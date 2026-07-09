Angola: Benguela forme des arbitres pour promouvoir le développement du football communautaire

Benguela — Environ quatre-vingts candidats issus des 23 municipalités de la province de Benguela participent, depuis mercredi, à une session de formation d'arbitres de football destinée à renforcer le développement du sport communautaire.

Cette formation, d'une durée de trois jours, est organisée par le Mouvement du sport dans les communautés (MDC) de Benguela sous le thème : « Arbitrer avec justice, servir la communauté ».

À l'ouverture de la session, la directrice provinciale de la Jeunesse et des Sports, Capingala, a déclaré que cette initiative démontre que le développement du sport ne repose pas uniquement sur l'organisation de matches et de compétitions, mais également sur la formation de ses acteurs, la qualité de l'arbitrage, la maîtrise des Lois du Jeu ainsi que la promotion de valeurs telles que la justice, la discipline et le respect.

Selon elle, l'arbitre ne se limite pas à sanctionner les fautes et à valider les résultats ; il est également le garant de l'intégrité sportive, de l'ordre, de l'équilibre et de la crédibilité des compétitions.

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Elle a ajouté que, dans les communautés, le sport constitue un important vecteur d'inclusion sociale, de mobilisation de la jeunesse et d'occupation saine du temps libre, d'où la nécessité de former des arbitres responsables, compétents et dotés d'un véritable esprit pédagogique.

Elle a assuré que le gouvernement provincial de Benguela continuera à soutenir ce type d'initiative, en garantissant un accompagnement institutionnel permanent afin de renforcer le développement du sport dans la province, tant par l'amélioration des infrastructures que par une meilleure organisation des compétitions.

De son côté, le président du Mouvement du sport dans les communautés de Benguela, António Moisés, a expliqué que cette formation fait suite aux difficultés rencontrées lors de la première édition de la compétition, période durant laquelle il avait été nécessaire de solliciter à plusieurs reprises des arbitres de la municipalité de Benguela pour diriger des rencontres disputées dans les localités de l'intérieur de la province.

Selon lui, l'objectif est de former de nouveaux arbitres parfaitement au fait des Lois du Jeu, afin qu'ils soient en mesure d'officier lors des compétitions communautaires chaque fois que leur intervention sera requise.

Pour sa part, l'instructeur de la Fédération angolaise de football, Figueiredo da Costa, a indiqué que son institution avait été invitée à assurer le volet technique de la formation, notamment à travers l'enseignement des Lois du Jeu.